Stellantis: a Rennes tornano i dipendenti prestati ad altri siti

Arrivano buone notizie da Rennes per Stellantis. Come vi avevamo scritto nei giorni scorsi lo stabilimento francese del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA sembra pian piano tornare alla normalità in questo 2022 con la notizia che a breve ripartirà il secondo turno di produzione.

A settembre sono stati licenziati 150 precari e la produzione si è concentrata in un’unico turno, al mattino, anziché in quattro come prima della crisi (due di giorno, una di notte e un quarto nei fine settimana).

Lo stabilimento Stellantis di Rennes sembra tornare pian piano alla normalità

La situazione però, come dicevamo poc’anzi, sembra volgere al sereno per il sito produttivo francese di Stellantis. Infatti 450 dipendenti, di cui 180 precari, torneranno al lavoro. Ciò consentirà di creare un secondo team di produzione. “E la direzione ha annunciato questo venerdì che questa seconda squadra sarà operativa dal 14 febbraio”, conferma David Ruellan, rappresentante di Independent Automobile Union (SIA) che accoglie la notizia con una certa soddisfazione.

Da settembre, infatti, questo personale parzialmente disoccupato di Rennes era andato a dare una mano ai colleghi di Caen (dove il gruppo Stellantis che produce ricambi) e a Poissy, per il lancio della nuova Opel Mokka.

Si spera naturalmente che la situazione si possa stabilizzare già a partire dai prossimi mesi in modo da tornare a buoni ritmi di produzione per questa fabbrica su cui Stellantis ha intenzione di puntare ancora forte anche nei prossimi anni.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo sito produttivo che un tempo apparteneva al gruppo PSA e che dopo la fusione con Fiat Chrysler Automobiles è entrato a far parte del gruppo guidato dal CEO Carlos Tavares.

