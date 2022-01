Carlos Tavares preoccupato per il ceto medio

Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa dal CEO di Stellantis Carlos Tavares. Il numero uno del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha detto chiaramente che il passaggio alle auto elettriche non è una scelta libera delle case automobilistiche ma qualcosa che è stato imposto dalla politica. Tra l’altro il CEO ha seri dubbi che i problemi relativi alle emissioni si risolveranno in questa maniera.

Per il ceto medio diventerà difficile acquistare auto nuove secondo Carlos Tavares

Carlos Tavares si dice preoccupato per quello che accadrà al ceto medio in Europa. Infatti con il passaggio obbligato alle auto elettriche che non costeranno meno di 30 mila euro, comprare l’auto nuova potrebbe diventare un qualcosa di difficile per molti.

Questo almeno fino a quando i prezzi dei componenti non scenderanno di molto ma ci vorrà ancora del tempo prima che ciò accada. Inoltre per il numero uno di Stellantis è assai difficile pensare che gli incentivi statali possano continuare ancora per molto tempo. Questo significa che nei prossimi anni per comprare un’auto elettrica si dovrà sborsare una cifra considerevole.

Insomma sicuramente una situazione difficile per il settore automobilistico di cui comunque Stellantis vuole essere protagonista nei prossimi anni. Carlos Tavares dunque nonostante non condivida le scelte della politica ha pronto il piano per elettrificare la gamma dei suoi brand e il prossimo 1 marzo capiremo con precisione quello che accadrà nel futuro prossimo di marchi importanti come Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Jeep e Peugeot. Sappiamo già però che entro il 2030 la maggior parte dei 14 brand di Stellantis venderanno solo auto elettriche.

