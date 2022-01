Stellantis festeggia oggi il suo primo anniversario

Proprio oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, Stellantis celebra il suo primo anniversario presentando una sintesi degli eventi più importanti che hanno contraddistinto gli ultimi 12 mesi. Carlos Tavares, CEO del gruppo automobilistico, ha dichiarato che il settore automotive sta entrando in una nuova ed entusiasmante era, contraddistinta da stili di vita digitali sempre più diffusi.

Non è una coincidenza che Stellantis sia nata proprio quando il mondo richiede un nuovo tipo di approccio, che sospinga questo imperativo umano fornendo una libertà di mobilità pulita, connessa, accessibile e sicura per tutti. Il numero uno ha ringraziato anche ogni dipendente dell’azienda per il contributo quotidiano dato fino ad ora alla costruzione della comunità e al raggiungimento della grandezza mentre si prospetta un futuro più luminoso.

Stellantis: 12 mesi fa è nato il nuovo gruppo automobilistico

Nel corso di questo primo anno, Stellantis ha iniziato un viaggio per guidare il modo in cui il mondo si muove, costruendo le sue fondamenta e raggiungendo traguardi importanti. In particolare, il gruppo automobilistico ha definito l’obiettivo dell’azienda, ha implementato rapidamente la governance operativa e il team di leadership che ha già dimostrato la sua efficacia e ha lanciato con successo più di 10 nuovi prodotti nel 2021 (Citroën C4, Fiat Pulse, DS 4, DS 9, Jeep Commander, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Wagoneer e Grand Wagoneer, Maserati MC20, Opel Mokka e Rocks-e e Peugeot 308).

In aggiunta, il gruppo ha pianificato investimenti per oltre 30 miliardi di euro fino al 2025 per implementare le strategie di elettrificazione e software per sostenere i suoi 16 brand, ha svelato un’ambiziosa strategia di elettrificazione con 33 veicoli elettrificati attualmente disponibili, compresi i furgoni a cella combustibile, e altri otto veicoli elettrici a batteria in arrivo nei prossimi 18 mesi, oltre a partnership con Automotive Cells Company, Factorial Energy, LG Energy Solution, Samsung SDI e Vulcan Energy.

Proseguendo, Stellantis ha accelerato la trasformazione del software attraverso collaborazioni rivoluzionarie con Amazon, BMW, Foxconn e Waymo e ha rafforzato le operazioni di finanziamento globale negli Stati Uniti acquisendo First Investors Financial Services e sviluppando partnership in Europa con BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance. Infine, ha preparato un piano strategico a lungo termine che sarà presentato il 1° marzo 2022.

Pur avendo cominciato il proprio viaggio solo 12 mesi fa, Stellantis può già vantare una presenza consolidata in Europa, Nord America e America Latina, oltre a un significativo potenziale in mercati importanti come Cina, Africa, Medio Oriente, Oceania e India.