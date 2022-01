Stellantis e Amazon annunciano una partnership

Amazon e Stellantis hanno annunciato oggi una serie di accordi globali e pluriennali che trasformeranno l’esperienza di guida per milioni di clienti del nuovo gruppo automobilistico italo-francese.

La nuova intesa favorirà la transizione del settore della mobilità verso un futuro sostenibile e reso più efficiente dall’impiego di software. L’accordo coinvolge Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS) e Amazon Last Mile.

La nuova collaborazione permetterà a Stellantis di accelerare la sua trasformazione in azienda tecnologica di mobilità sostenibile. Le società collaboreranno per implementare la tecnologia e l’esperienza software di Amazon in tutta l’organizzazione di Stellantis.

Il processo coinvolgerà le fasi di sviluppo del veicolo, la costruzione di esperienze connesse a bordo delle auto e la formazione della prossima generazione di ingegneri del software automobilistico.

Insieme, le due aziende daranno vita a una suite di prodotti e servizi che si integrerà con la vita digitale dei clienti, aggiungendo valore nel tempo attraverso aggiornamenti software via OTA.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato che la collaborazione con Amazon è parte integrante della roadmap di crescita del gruppo, basata sia sullo sviluppo di competenze interne che su collaborazioni con i maggiori leader del settore tech. Questa partnership porterà conoscenze significative alla piattaforma STLA SmartCockpit.

Andy Jassy, CEO di Amazon, ha affermato che negli ultimi 20 anni Amazon ha sviluppato tecnologie, competenze e una rinnovata cultura dell’innovazione con l’obiettivo di diventare leader mondiale nel cloud computing, nell’apprendimento automatico e nell’intelligenza artificiale.

Il colosso dell’e-commerce ha sfruttato la sua esperienza per migliorare la vita dei clienti di tutto il mondo attraverso prodotti e servizi come Alexa, Kindle e Fire TV. Con Amazon Web Services, inoltre, Amazon ha aiutato migliaia di aziende a trasformarsi e a trasformare il loro settore di appartenenza. Jassy sostiene che l’azienda è entusiasta di collaborare con Stellantis per rinnovare l’industria automobilistica e reinventare l’esperienza a bordo dei veicoli.

Grazie all’utilizzo di alcune soluzioni, verranno accelerate le esperienze connesse e personalizzate a bordo delle auto del gruppo in modo da rendere ogni spostamento più smart, sicuro e a misura di viaggiatore.

La partnership tra Stellantis e Amazon unisce due esperienze uniche. Da una parte la leadership dell’innovazione di Amazon in aree come esperienza digitale, cloud computing, intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico.

Dall’altra, l’eccellenza ingegneristica di Stellantis e il suo portfolio di 14 marchi iconici, in linea con la strategia identificata in occasione del Software Day a dicembre 2021.