Stellantis assumerà 240 lavoratori a Madrid

Dalla Spagna arrivano interessanti notizie a proposito di Stellantis. Si dice infatti che presto il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares assumerà 240 lavoratori a tempo determinato per il suo stabilimento di Madrid. Lo stabilimento del gruppo a Madrid è responsabile della produzione della Citroën C4 nelle sue varianti termiche ed elettriche.

Stellantis a Madrid assunti 240 lavoratori precari provenienti da Figuruelas

In questa nuova fase, incorporerà 240 lavoratori, con un contratto di sei mesi rinnovabile per un altro anno e mezzo, come riporta La Tribuna de Automoción. Il rinnovo di questi contratti sarà effettuato sulla base di alcuni fattori.

L’obiettivo sarà stabilizzare la produzione e riuscire a raggiungere le 120.000 unità della nuova Citroën C4. Va considerato che se queste due azioni verranno attuate, è molto probabile che il contratto venga prorogato oltre il mese di giugno.

Inoltre, questa non è l’unica buona notizia per lo stabilimento Stellantis di Madrid, visto che per questo mese di gennaio non sono previsti scioperi e sono stati attivati ​​anche tre sabati produttivi, con l’obiettivo di raggiungere le 8.865 unità da inizio anno.

In verità però dobbiamo precisare che non si tratta di nuove assunzioni. Infatti i 240 lavoratori precari assunti dallo stabilimento Stellantis di Madrid arrivano da un’altra fabbrica del gruppo automobilistico in Spagna. Ci riferiamo allo stabilimento di Figueruelas vicino alla città di Saragozza.

Questo a causa del fatto che a Figuruelas è stato deciso di eliminare un turno di notte e dunque i lavoratori precari sono stati spostati a Madrid. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità arriveranno dalla Spagna per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

