Free2move assume 100 nuovi dipendenti

Free2move che fa parte del gruppo Stellantis nelle scorse ore ha annunciato di voler aggiungere 100 persone al suo team di 250 persone a Madrid, Parigi e Stati Uniti nel tentativo di espandere la sua app che offre agli utenti veicoli disponibili per il noleggio da pochi minuti fino a mesi. Free2move quest’anno ha già ampliato il suo servizio di abbonamento mensile, Car on Demand, a San Francisco, San Diego, San Jose e Sacramento in California. È già disponibile a Los Angeles, Washington DC, a Portland in Oregon, a Denver e Austin in Texas.

Altre 100 assunzioni per Free2Move che vuole continuare a crescere

In totale, Free2move ha 2 milioni di utenti in 170 paesi con 2.400 veicoli condivisi e 420.000 veicoli da utilizzare. La maggior parte dei nuovi assunti opererà negli Stati Uniti che è il mercato dove in questo momento la società intende espandersi maggiormente. Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move ha dichiarato che la sua azienda offre a tutti la possibilità di utilizzare le proprie energie e competenze in un’azienda dinamica, agile, multiculturale e internazionale.

I ruoli in cui la società di Stellantis cerca nuovo personale sono: Responsabile centrale delle operazioni, SaaS Country Manager LMS, Responsabile della mobilità, Specialista in espansione internazionale-PMO, Data as a Service-Business Developer.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla divisione noleggi di Stellantis su cui il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares non fa mistero di puntare molto. In proposito ricordiamo che nel corso del prossimo 1 marzo il gruppo automobilistico farà importanti annunci sul suo futuro e siamo sicuri che in quell’occasione tra le altre cose si parlerà anche del futuro di Free2Move.

