Free2Move Car On Demand si espande in nuove città

Free2Move, spinta a sviluppare soluzioni di mobilità flessibili che soddisfino le richieste del mercato in continua evoluzione, sta accelerando l’espansione del suo servizio Car On Demand. L’abbonamento mensile all inclusive è ora disponibile in alcune città della California.

La domanda del noleggio a breve termine è in costante aumento. Con la recente crisi dei chip, la lista d’attesa per i nuovi veicoli è in aumento. Mentre le persone cercano di vivere uno stile di vita più sostenibile, molti scelgono di usare la bici o il trasporto pubblico come opzione di trasporto stagionale, optando per i veicoli nelle ore di punta durante tutto l’anno.

Free2Move Car On Demand: il servizio debutta in alcune città della California

L’acquisto di un’auto è il secondo acquisto più grande che una famiglia fa e le persone stanno valutando opzioni alternative all’utilizzo del veicolo. Free2Move Car On Demand è una soluzione di mobilità intelligente progettata specificamente per i clienti che richiedono un veicolo su base mensile e che non vogliono impegnarsi in un noleggio a lungo termine o nell’acquisto completo.

Le auto sono facilmente prenotabili attraverso il sito, per un’esperienza 100% digitale che include la personalizzazione dell’abbonamento e il pagamento online con assistenza disponibile in caso di necessità.

Il servizio può essere inoltre annullato in qualsiasi momento. Free2Move Car On Demand ha già avuto successo a Los Angeles, Washington, Portland, Denver e Austin con oltre 3000 richieste durante i primi mesi del servizio.

È possibile prenotare le auto di Jeep, Mercedes e Tesla

Car On Demand offre una vasta gamma di auto, tra cui Jeep, Mercedes e Tesla, pagando un canone mensile fisso che include assicurazione, manutenzione, assistenza stradale h24 e consegna gratuita dell’auto.

Free2Move è l’unico marchio di mobilità globale che offre un ecosistema completo e unico per i suoi clienti privati e professionali in tutto il mondo. Basandosi su dati e tecnologia, Free2Move mette l’esperienza del cliente al centro del business per reinventare la mobilità.

Propone una serie di servizi per soddisfare le molteplici esigenze di viaggio dei propri clienti da un minuto a più giorni o mesi con servizi di car sharing, noleggio a breve, medio o lungo termine e la prenotazione degli autisti VTC, parcheggi e ricarica presso le stazioni tramite l’app.

Al momento, Free2Move vanta 2 milioni di clienti, 450.000 veicoli a noleggio, 500.000 parcheggi e 250.000 punti di ricarica in Europa.