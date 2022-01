Quiz patente per candidati con DSA: il ministero chiarisce

Ministero delle Infrastrutture in protezione dei candidati con DSA che vogliono prendere la licenza di guida: parliamo di Disturbi Specifici dell’Apprendimento che coinvolgono l’abilità di lettura, di scrittura e di calcolo. Quiz patente: le nuove modalità previste per la prova d’esame per le patenti A (moto) e B (auto), ossia 30 quesiti con massimo 3 errori per superare l’esame, si applicheranno anche ai candidati con diagnosi DSA. Ma questi alunni si avvarranno degli strumenti compensativi previsti che: 40 minuti per svolgere la prova teorica e possibilità di ascoltare gli audio dei quiz.

Quiz patente: cosa è cambiato

Rammentiamo che oggi ci sono 30 quiz per scheda d’esame, mentre la durata della prova è di 20 minuti. Fino a 3 errori si è promossi, poi bocciati. Per candidati con diagnosi DSA abbiamo 30 quiz per scheda d’esame, file audio dei quiz, durata della prova di 40 minuti; fino a 3 errori si è promossi, dopodiché bocciati. Tutto più veloce.

In generale, ci sono meno quiz e il tempo è sceso. Obiettivo: snellimento complessivo e velocizzazione delle procedure degli esami in parola, per migliorare la generale performance del sistema. Anche in rapporto alle risorse umane di cui dispongono gli uffici della Motorizzazione: è in corso l’attivazione di un nuovo modello operativo che, al fine di consentire ai candidati l’accesso all’aula di esame, prevede l’esecuzione automatizzata, tramite software di riconoscimento facciale, dell’attività di identificazione degli stessi per il tramite di parametri biometrici.

La pandemia ha determinato un considerevole numero di pratiche arretrate che difficilmente potranno essere evase nel rispetto dei termini. Di qui, l’adozione di misure intese a ottimizzare il tempo di permanenza in luogo chiuso dei candidati, fermi restando i necessari requisiti di efficacia ed effettività del controllo delle cognizioni. Sempre con un supporto per candidati con diagnosi DSA.

Esame teorico più veloce: basterà?

C’è da capire se tutto questo basterà. Ossia se un test più veloce, incluso il supporto per candidati con DSA, sarà sufficiente per recuperare il tempo perduto. La burocrazia che riguarda gli esami di teoria e di pratica della patente, a dire il vero, era già farraginosa prima del Covid.