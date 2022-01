Truffa delle revisioni auto false: come evitarle

Unione Europea in guerra contro chi bara alla revisione periodica ministeriale dell’auto. Quale soluzione anti truffe? Idea di FederIspettori (Federazione che rappresenta chi effettua le revisioni periodiche nelle officine private): servono ispettori della revisione indipendenti dalle officine. Infatti, spiega alVolante.it, prima del 1997, le revisioni erano svolte presso la Motorizzazione civile locale. Da allora, il compito è affidato ai centri di controllo: si chiamano così le officine (oggi circa 9.000 in tutta Italia) che hanno ottenuto una delega dal ministero delle Infrastrutture.

Si crea un conflitto di interessi, per FederIspettori: gli ispettori sono dipendenti delle officine. Qualche centro “furbetto” può essere indotto a promuovere vetture che invece andrebbero bocciate. Invece, con la totale autonomia degli ispettori, questi e i centri di controllo non avrebbero più nessun interesse a spingere: fenomeno che esiste, seppure non ci siano numeri ufficiali. Ogni tanto, emerge qualche scandalo. A causa di qualche mela marcia.

Revisioni auto: quando vanno fatte

La revisione va fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione. Poi ogni 2 anni. Attenzione a saltarla: chi causa un incidente senza revisione rischia la rivalsa assicurativa. La compagnia risarcisce i danni e poi si fa indennizzare da chi è senza revisione.

Infine, attenzione: 78,75 euro, questa la vera tariffa della revisione auto. Tutti i prezzi ventilati sinora erano sbagliati, per vari motivi. Non sono 79,02 euro. Sino a fine ottobre 2021, la tariffa era invece di 66,88 euro.

Dal 3 gennaio 2022, c’è la piattaforma informatica denominata ‘Buono veicoli sicuri’ per chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi.

Il contributo può essere chiesto per le revisioni effettuate dal primo novembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore l’aumento tariffario, e per i tre anni successivi. Nella prima fase della procedura, tuttavia, sarà possibile presentare la domanda di rimborso solo per le revisioni svolte nel periodo 1 novembre – 31 dicembre 2021, mentre per quelle successive occorrerà attendere un apposito avviso che sarà pubblicato sulla stessa piattaforma. Il ‘buono’ è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta.

Per presentare la domanda i cittadini interessati devono accedere alla piattaforma attraverso l’identità digitale Spid e compilare il modello disponibile sulla piattaforma. Il rimborso arriverà direttamente sul conto corrente.