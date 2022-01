Stellantis: nel 2021 più di 300 mila auto prodotte a Trnava

Lo stabilimento Stellantis di Trnava si conferma uno dei più importanti in Europa per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Nel 2021 in quella fabbrica sono state prodotte oltre 300 mila unità. Esattamente le auto costruite lo scorso anno in Slovacchia dal gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares sono state 316.440 con un calo del 6,4 per cento rispetto al 2020.

Stellantis: nel 2021 oltre 300 mila auto costruite nello stabilimento di Trnava in Slovacchia

Come ha sottolineato il portavoce dello stabilimento Peter Švec, le cifre sono “distorte” dalla crisi dei chip, che ha colpito in modo significativo il sito produttivo di Stellantis dalla metà di marzo dello scorso anno e ha privato lo stabilimento di 111 turni di produzione. Secondo Švec, la situazione attuale è molto migliore, ma ancora difficile.

Il modello più prodotto in quella fabbrica da Stellantis è ancora una volta Citroën C3, che l’azienda produce dal 2016. Il veicolo della casa francese dunque ha mantenuto la sua posizione di leader nella produzione lo scorso anno. Il secondo modello più prodotto è la Peugeot 208. Grazie soprattutto alla sua versione elettrica, la casa automobilistica ha registrato un aumento della produzione del 28 per cento.

Le auto prodotte in questa fabbrica sono state esportate principalmente nell’Europa occidentale, oltre il 71 per cento è finito in Francia, Italia, Gran Bretagna, Spagna e Germania. Ricordiamo infine che questa fabbrica ha iniziato la produzione in serie il 1 giugno 2006. Secondo indiscrezioni nei prossimi anni Peugeot 208 dovrebbe dire addio finendo a Figueruelas vicino Saragozza. Al suo posto dovrebbero arrivare Opel Crossland e Citroen C3 Aircross. Sul futuro dello stabilimento Stellantis di Trnava dovremmo saperne di più il prossimo 1 marzo quando il gruppo annuncierà il nuovo piano industriale.

