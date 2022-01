Stellantis: nel 2021 aumentano del 12% le vendite in Messico

Buone notizie per il gruppo Stellantis dal Messico. Nelle scorse ore sono state annunciati i dati di vendita ufficiali del gruppo automobilistico. Secondo questi dati le immatricolazioni della società gestita dall’amministratore delegato Carlos Tavares sono aumentate del 12 per cento rispetto a quanto registrato nel 2020.

Stellantis: le vendite di auto del gruppo in Messico sono aumentate del 12 per cento nel 2021

In totale le vendite registrate dal gruppo Stellantis in Messico nel 2021 sono state poco meno di 70 mila. Esattamente le unità consegnate sono state 65.909. Le immatricolazioni della società del Presidente John Elkann nel paese centro americano nel mese di dicembre del 2021 sono state in tutto 5.832.

In particolare segnaliamo che il marchio Alfa Romeo con 142 unità ha visto aumentare del 42 per cento le sue immatricolazioni nel 2021 rispetto al 2020. Il SUV Alfa Romeo Stelvio nel 2021 il suo miglior anno di sempre in Messico come numero di immatricolazioni.

Molto bene anche il brand Chrysler che ha visto aumentare del 5 per cento le sue vendite. La monovolume Chrysler Pacifica ha registrato una crescita del 64 per cento a dicembre. Dodge con 12.515 unità ha visto aumentare le sue vendite del 34 per cento rispetto allo scorso anno. Dodge Charger ha registrato nel 2021 il suo miglior anno di sempre.

Per quanto riguarda il marchio Fiat le immatricolazioni complessive nel 2021 in Messico sono state 7.250 con una crescita del 36 per cento rispetto al 2020. Fiat Ducato nel 2021 ha registrato il suo miglior anno di sempre in quel paese. Altro marchio di Stellantis che è andato molto bene in Messico nel 2021 è Jeep. La casa automobilistica americana ha registrato la consegna di 12.044 unità con un incremento del 28 per cento rispetto all’anno precedente.

Jeep Wrangler ha ottenuto il suo miglior anno di sempre e Jeep Compass ha raddoppiato le vendite rispetto al 2020. Infine parliamo di Peugeot, con la casa automobilistica del Leone che con 11.353 immatricolazioni ha vissuto il suo miglior anno di sempre in Messico nel 2021. Insomma per Stellantis un 2021 niente male in quel paese.

