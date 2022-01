Stellantis: riprende la produzione a Vienna

Il 2022 di Stellantis si apre con una buona notizia. Infatti nelle scorse ore il gruppo automobilistico guidato dall’amministratore delegato Carlos Tavares ha fatto sapere di aver riavviato la produzione presso il suo stabilimento vicino a Vienna ad Aspern che da diverso tempo era stato fermato a causa della crisi dovuta alla mancanza di semiconduttori.

Riparte la produzione presso lo stabilimento Stellantid di Vienna

Stellantis ha dovuto interrompere le operazioni nella sua sede sita nel nord-est di Vienna con circa 460 dipendenti a causa della carenza globale di chip dal 18 ottobre fino alla fine del 2021. L’interruzione della produzione è stata colmata dal lavoro a orario ridotto per i dipendenti, ha affermato la società attraverso un comunicato. In questo stabilimento il gruppo automobilistico produce trasmissioni per le sue auto.

Lo stop a questa fabbrica aveva destato molte preoccupazioni in Austria. Si temeva infatti che essa fosse una sorta di preludio alla decisione di chiudere definitivamente il sito produttivo da parte del costruttore automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. In realtà però Stellantis aveva prontamente smentito il tutto confermando di voler ancora puntare su questa fabbrica.

Si spera naturalmente che in questo 2022 che è appena iniziato il gruppo Stellantis riesca a normalizzare la situazione nella maggior parte dei suoi stabilimento dopo che il 2021 appena concluso è stato certamente un anno difficile da questo punto di vista come dimostra il forte calo di produzione accusato dalla società di Carlos Tavares nell’ultimo trimestre dello scorso anno.

Anche in Germania di recente l’azienda ha annunciato il riavvio della produzione presso lo stabilimento di Eisenach dove viene prodotta Opel Grandland e che erano rimasto chiuso per diversi mesi. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità arriveranno in proposito.

