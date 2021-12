Pedaggi nel 2022: nessun aumento sul 98% delle tratte

Non è una cattiva notizia: il 1° gennaio 2022 non scatteranno aumenti dei pedaggi sul 98% rete autostradale nazionale. L’unico adeguamento riguarda la tratta della A21 gestita da Autovia Padana: 105 chilometri su un totale di oltre 6.000 di rete autostradale a tariffa. Lo dice il ministero delle Infrastrutture.

Per il 2022, si confermano le tariffe vigenti sulle autostrade gestite dalle società per le quali è in corso l’aggiornamento/revisione del rapporto concessorio. Ogni variazione scatterà alla definizione dei nuovi contratti che dovranno recepire il regime tariffario previsto dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

Quindi, c’è la convenzione che lega concessionaria e proprietario della rete, ossia lo Stato: in questo contratto, si indicano le tariffe. E gli aumenti. In base al calo dei sinistri e alla manutenzione.

Niente rincari sulle tratte autostradali per le quali, essendo scadute le relative concessioni, si stanno perfezionando le procedure di gara per il nuovo affidamento. Infatti, il decreto del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, di concerto col ministro dell’Economia: conferma le tariffe attuali e prevede la sospensione degli adeguamenti fino al perfezionamento del nuovo rapporto concessorio.

L’adeguamento tariffario medio è stato pertanto riconosciuto alla società concessionaria A21 Piacenza-Brescia (Autovia Padana). L’entità della variazione tariffaria è pari al +5,45%.

Pedaggi: cosa succede sulla Brebemi

Sull’A35 Brebemi confermati gli sconti del 30% sui pedaggi per tutti i veicoli full electric e Camion LNG e del 20% per i possessori di Telepass Business e Family fino a fine giugno 2022. Una concessionaria capofila del grande progetto internazionale di studio della ricarica ad induzione elettrica all’interno del circuito “Arena del Futuro”. La Brebemi era e resta un’alternativa di percorso tra Est ed Ovest, tra Brescia e Milano.

I riconoscimenti del 20% e del 30% di agevolazione risultano automatici per gli utenti che hanno già aderito alla scontistica negli scorsi mesi, che non dovranno dunque espletare alcuna procedura per vedersi applicata la promozione «Best Price» e «Green» anche nel 2022.

Per i nuovi clienti invece, aderire alle promozioni è semplice, basta seguire le istruzioni consultabili sul sito www.brebemi.it o chiamare il numero verde 800186083 o ancora rivolgersi al Punto Blu Assistenza Clienti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00, presso il casello autostradale di Treviglio.