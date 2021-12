Stellantis: a Belvidere stop di 2 settimane a gennaio

Nuovo stop per lo stabilimento Stellantis di Belvidere in Illinois. La fabbrica in cui viene prodotta Jeep Cherokee si fermerà dal 3 gennaio per due settimane. Il portavoce del gruppo automobilistico Jodi Tinson ha dichiarato che questo stop arriva per allineare la produzione alla domanda per il veicolo che viene prodotto in quell’impianto.

Stellantis: stop di due settimane presso lo stabilimento di Belvidere in Illinois

Questo è il primo effetto del crollo delle vendite di Jeep Cherokee negli Stati Uniti. Il SUV compatto ha subito un calo del 72 per cento nelle vendite del terzo trimestre del 2021 negli USA. La produzione a Belvidere e in altri impianti di assemblaggio a livello nazionale è stata interrotta numerose volte negli ultimi due anni a causa di una continua carenza globale di chip semiconduttori.

I semiconduttori vengono utilizzati in più veicoli che mai, poiché l’industria automobilistica lancia nuovi veicoli con funzionalità elettroniche come connettività Bluetooth e assistenza alla guida, navigazione e sistemi elettrici ibridi. Stellantis a Belvidere conta su 2.558 dipendenti. Il gruppo automobilistico nei mesi scorsi aveva annunciato l’intenzione di licenziare 400 dipendenti a partire da gennaio 2022.

In Illinois si augurano che Stellantis ci ripensi e che decida di investire ancora sullo stabilimento, magari prevedendo la produzione di qualche nuova auto elettrica proprio in quella fabbrica. Molto probabilmente già nel 2022 il gruppo automobilistico di Carlos Tavares darà qualche notizia in merito. Con il nuovo piano strategico del gruppo che forse sarà rivelato il prossimo 1 marzo dovremo capire il destino delle varie fabbriche della società sparse per il mondo.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione per lo stabilimento Stellantis di Belvidere e se vi saranno altre importanti novità nei prossimi giorni.

