Stellantis: a Sochaux i sindacati preoccupati per il cambio di manager

Lo stabilimento Stellantis di Sochaux si dota di una nuova organizzazione manageriale. Il rimpasto è stato comunicato nelle scorse ore ai sindacati. Questi ultimi però hanno mostrato in proposito qualche preoccupazione. La nuova organizzazione è stata ridotta dal gruppo Stellantis con l’obiettivo di ridurre il numero di passaggi dalla direzione ai lavoratori.

Stellantis: la nuova organizzazione manageriale preoccupa i sindacati a Sochaux

L’Unsa ha espresso la sua preoccupazione per una “nuova organizzazione manageriale abbreviata”. Il comunicato del sindacato specifica che la dirigenza non ha quantificato le conseguenze sociali di tali scelte. Ci si chiede in particolare questi cambiamenti quanti posti di lavoro in meno causeranno nell’organizzazione dello stabilimento.

Christophe Montavon, direttore dello stabilimento Stellantis di Sochaux, ha aggiunto che nessuno sarebbe stato “lasciato indietro”, specificando che il management “offrirà ai dipendenti e ai manager tutte le opportunità di lavoro possibili.”

L’obiettivo di questo rimpasto manageriale è avere un’unica organizzazione standard in tutti i siti nel mondo. La dirigenza afferma che “una linea gerarchica più corta, rappresenta una direzione più orientata agli uomini e alle donne nelle officine” qualificando questa nuova organizzazione come una sorta di “semplificazione gestionale.”

Tuttavia Benoit Vernier, delegato sindacale della CFDT, afferma che i dipendenti accolgono con grande timore gli annunci riguardanti la nuova organizzazione gerarchica nelle fabbriche di assemblaggio. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità arriveranno dall’importante stabilimento francese del gruppo Stellantis.

Ricordiamo infine che in questa fabbrica che un tempo apparteneva al marchio Peugeot vengono prodotti alcuni modelli molto importanti come i SUV Peugeot 3008 e 5008. In futuro la fabbrica ospiterà anche la produzione della nuova versione crossover di Peugeot 308. Si tratta di un modello particolarmente atteso che dovrebbe venire svelato nel corso del prossimo anno.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: più di 100 dipendenti licenziati tornano temporaeamente a lavorare presso lo stabilimento di Windsor