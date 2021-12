Stellantis presenta il suo futuro al CES 2022

Al CES 2022 che si terrà a Las Vegas in Nevada, dal 5 all’8 gennaio 2022 il gruppo Stellantis mostrerà le sue principali tecnologie che caratterizzeranno il futuro delle sue auto. Lo ha confermato ufficialmente nelle scorse ore il gruppo automobilistico. Del resto abbiamo ormai capito che la tecnologia rappresenterà un aspetto fondamentale per quello che concerne la spinta globale del conglomerato guidato da Carlos Tavares.

Stellantis sarà uno dei maggiori protagonisti al CES di Las Vegas 2022

L’azienda nata dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles intende fornire tecnologie innovative e soluzioni incentrate sul cliente per quelle che saranno le auto del futuro dei suoi 14 brand. Ricordiamo che il CES di Las Vegas è considerato come l’evento tecnologico più importante al mondo. Esso dunque rappresenterà il posto ideale per mostrare le capacità del gruppo Stellantis oggi ma anche di quello che accadrà all’interno del gruppo in futuro.

Ricordiamo infatti che l’azienda guidata da Carlos Tavares ha fatto già sapere di puntare forte sulla elettrificazione avanzata della sua gamma, ma anche sulla tecnologia, la guida autonoma e soprattutto sulla connettività. Quest’ultima dovrebbe garantire un cospicuo aumento dei guadagni di Stellantis come indicato durante il software day dello scorso 7 dicembre.

Tra i modelli presenti alla kermesse citiamo Chrysler Airflow, Citroën Skate Mobility Concept, DS E-Tense FE2 1, Wagoneer e Grand Wagoneer, Fiat 500 elettrica, Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe e Citroën Ami.

Al CES all’inizio del prossimo anno dunque Stellantis fornirà alcune anteprime di tutte queste novità con le quali il gruppo punta ad essere leader del settore automobilistico nel corso del prossimo decennio e non solo. Vedremo dunque quali novità emergeranno a proposito del futuro dell’azienda e quali saranno i tempi per vedere i primi effetti tangibili di tali tecnologie sul mercato e soprattutto sulle future gamme delle 14 case automobilistiche che compongono Stellantis.

