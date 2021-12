Stellantis conquisterà la Cina: parola di Tavares

Come abbiamo detto tante volte la Cina rappresenta in questo momento il vero tallone d’Achille del gruppo Stellantis. Le vendite di Fiat Chrysler Automobiles e dell’ex PSA groupe non sono mai decollate in quel paese nonostante tutti gli sforzi e gli investimenti effettuati in passato. Nonostante ciò il numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares, è convinto di riuscire nell’impresa di rendere la sua azienda un importante interlocutore del mercato auto cinese nel giro di qualche anno.

Stellantis decisa a conquistare la Cina fino ad ora molto avara con Fiat Chrysler e PSA

Secondo quanto riportato da Automotive News, il numero uno di Stellantis a dichiarato: “ Siamo sulla buona strada per recuperare il ritardo in Cina, del lavoro è già stato fatto”. In particolare, il gruppo automobilistico agirà sulla propria struttura locale, per avere maggiore efficienza e ovviamente si baserà su modelli elettrificati delle marche più note.

Oggi le strutture ex FCA costruiscono e distribuiscono modelli Jeep attraverso una joint venture con GAC, mentre la parte ex PSA fa lo stesso con i marchi Peugeot e Citroen, ma grazie al rapporto con Dongfeng Motor Group. In futuro è prevista la fusione delle due joint venture, ovviamente in base alla normativa locale in materia di fusioni industriali e concorrenza.

Quello che è certo è che Stellantis in Cina si deve dare una mossa. Al momento le strutture che la società ha in quel paese potrebbero permettere al gruppo di vendere oltre 1,5 milioni di auto ogni anno a fronte invece delle 100 mila immatricolazioni scarse che i brand del gruppo sono stati capaci di ottenere negli ultimi 12 mesi.

Sicuramente nel futuro piano industriale di Stellantis, che sarà rivelato il prossimo 1 marzo ci sarà spazio anche per la questione Cina. A quel punto capiremo quali sono esattamente le intenzioni di Carlos Tavares e soci e in particolare quali saranno i marchi su cui si punterà maggiormente per fare bene in quel mercato.

Sicuramente Jeep e Peugeot saranno coinvolte nel piano. Per quanto riguarda i marchi premium è stato confermato che l’unico dei 3 che ha possibilità di farsi valere a livello globale è Alfa Romeo.

Dunque sicuramente in futuro anche le auto della casa automobilistica del Biscione verranno commercializzate in quel paese. Per questo in futuro è probabile che oltre ad auto compatte come Brennero, Giulietta e Tonale nella gamma dello storico marchio milanese ci sarà spazio anche per altri modelli che potrebbero avere un forte appeal in Cina.

Tra questi basti pensare alle nuove Alfetta, GTV e le future generazioni di Giulia e Stelvio che a quanto pare saranno rivoluzionate dal punto di vista tecnologico e della propulsione rispetto ai modelli attuali.

