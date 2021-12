Stellantis: si corre, Opel, DS, Alfa e Peugeot presto solo elettriche

Il progetto di Stellantis verso l’elettrificazione della gamma di auto dei suoi 14 brand corre veloce. Lo dimostrano le ultime notizie che arrivano anche da Peugeot, dopo i già pubblicizzati programmi per Opel, DS e per la nostra Alfa Romeo.

L’Europa ha stilato un cronoprogramma per la mobilità sostenibile e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Vendita di veicoli a combustione, quindi a benzina o diesel dal 2035. Questo il programma della UE in materia. Stellantis va più forte. In anticipo rispetto a quella che può essere considerata la dead line europea, il colosso dell’auto italo francese continua ad accelerare i tempi.

La Peugeot chiude ai motori termici dal 2030, novità Stellantis

AL momento le notizie erano che per la nostra Alfa Romeo era stata prevista nel 2027 la data a partire dalla quale si bloccava la vendita dei veicoli a combustione. In pratica per la Casa del Biscione si prevede che da quell’anno le uniche auto prodotte e commercializzate sarebbero elettrificate. Un anno prima, cioè nel 2026 è il progetto di DS, mentre un anno dopo e a quindi dal 2028, stop per la Opel.

E adesso arriva anche la notizia che è stata fissata la data, cioè dal 2030, per la Peugeot. Un passo dopo l’altro, per tutti i Brand del gruppo nato dalla fusione tra PSA ed FCA, si arriverà alla medesima soluzione. E piuttosto in anticipo rispetto ai tempi imposti dai diktat della Comunità Europea.

La conferma direttamente dai vertici Peugeot, adesso le nostre Fiat, Lancia e così via

La notizia della Peugeot è importante, perché si tratta di uno del principale marchio francese di PSA prima e di Stellantis adesso. E dal 2030 quindi la casa di Sochaux punta a rinverdire completamente la sua gamma dei veicoli. Ma siamo solo all’inizio, perché presto toccherà anche a Fiat, Lancia, Maserati e così via, per quanto riguarda i marchi italiani di Stellantis.

In Italia siamo piuttosto indietro, anche se qualcosa si muove. Per esempio, dal 2024 o 2025 a Melfi, presso lo stabilimento Stellantis di località San Nicola in Provincia di Potenza, verranno allestiti 4 nuovi veicoli elettrici di altrettanti brand Stellantis.

Inizialmente si pensava fossero auto delle case di provenienza Fiat Chrysler Automobiles, cioè Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. Il fatto che rispetto a molti di questi brand, i programmi elettrici di DS, Opel Alfa Romeo e Peugeot sono avanti, potrebbe essere un indizio su quali saranno i marchi dei 4 veicoli nuovi ed elettrificati da produrre in Basilicata.

In attesa che arrivino conferme, il fatto che si corra verso l’elettrificazione è un fattore evidentemente positivo. In Italia inoltre si lavora da tempo per consentire l’utilizzo dal 2025 delle nuove piattaforma STLA. Piattaforme che sono in grado di far produrre auto completamente elettriche ma dotati di una discreta flessibilità in modo tale da poter essere ancora attuali per le auto a combustione.

Nonostante la vocazione elettrica infatti, ci sono tipologie di veicoli e mercati che potrebbero ancora necessitare di quei propulsori che tutti, dai costruttori alla UE, vorrebbero messe al bando.