Stellantis: problemi di corrosione per alcune Fiat e Jeep

Alcuni proprietari di vettura Fiat e Jeep, con motori benzina e cambio automatico a 6 rapporti prodotta dalla giapponese Aisin, stanno segnalando gravi guasti. Il problema sarebbe da attribuire al design delle auto coinvolte in cui un dispositivo (lo scambiatore di calore) presenta corrosione e permette al liquido di raffreddamento di essere contaminato dal lubrificante della trasmissione.

Per risolvere questo problema al sistema di refrigerazione sarebbe necessario spendere fino a 49.000 R$ (7628 euro), secondo un report pubblicato online. Alcuni proprietari hanno sentito dire che Stellantis avrebbe negato le riparazioni delle auto danneggiate mentre altri affermano che, dopo molte insistenze, sono state revisionate anche fuori garanzia, con copertura totale o parziale del costo.

Stellantis: alcuni proprietari di Fiat e Jeep hanno riscontrato problemi di corrosione nelle proprie auto

Il gruppo automobilistico italo-francese ha riferito che i proprietari delle Fiat e Jeep difettose non riparate non hanno effettuato le revisioni programmate. I report affermano che non esiste un chilometraggio specifico o un tempo di utilizzo per il verificarsi del problema.

Uno dei clienti coinvolti, in possesso di un Jeep Renegade del 2017, ha riferito che la sua auto si è fermata all’improvviso a causa del problema, affermando di aver effettuato tutte le revisioni programmate.

Dopo essersi fermato, il veicolo è stato trasportato presso una concessionaria a Maringá (PE) dove il proprietario ha dovuto sborsare ben 49.000 R$ per la riparazione. Il proprietario afferma che attualmente il suo Renegade vale 62.000 R$ (9652 euro), quindi ha intentato una causa contro Stellantis.

Il problema sarebbe legato al piano di manutenzione di Fiat e Jeep per i motori benzina con cambio automatico. In questo caso, i proprietari indicano che le vetture fino al 2018 non sapevano di dover cambiare periodicamente il fluido.

Solo i modelli successivi al 2018 hanno manuali che indicano il cambio periodico del liquido di raffreddamento (la cosiddetta acqua demineralizzata). È stato addirittura creato un gruppo su WhatsApp con oltre 200 persone che hanno lo stesso problema di corrosione che coinvolge la trasmissione.

Procon-SP ha avvisato Stellantis di chiarire la questione ed eventualmente indicare la necessità di un richiamo. In caso di negligenza, può incorrere in una multa fino a 11 milioni di R$ (1,7 milioni di euro).

In sua difesa, il gruppo automobilistico italo-francese afferma che i veicoli difettosi di cui è arrivato a conoscenza non avrebbero fatto tutte le revisioni riportate nel libretto, ma comunque riconosce il problema della trasmissione manuale.

All’interno di una nota ufficiale, Stellantis afferma di essere responsabile per gli inconvenienti che si verificano entro il periodo di garanzia. I veicoli citati non hanno eseguito correttamente le varie manutenzioni programmate in quanto l’uso regolare della vettura richiede l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nei casi in esame non ci sono prove che indicano un guasto o un difetto di qualità.