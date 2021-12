Stellantis vince un importante premio di design

Design Stellantis ha vinto il massimo riconoscimento durante il concorso Design for a Better World organizzato dal Centro Brasil Design con il trofeo Better Project. Il gruppo automobilistico italo-francese è riuscito a vincere grazie al progetto Time To Take Care, realizzato grazie alla collaborazione fra il team di designer dell’azienda e Cooperárvore, una cooperativa di moda sostenibile presente vicino allo stabilimento di Betim (MG).

Per l’occasione, il team di Design Stellantis ha sviluppato nuove stampe per la collezione dell’anniversario della cooperativa, che ha festeggiato 15 anni nel 2021. La cerimonia di premiazione si è svolta interamente online.

Stellantis: il progetto Time To Take Care dell’azienda vince il premio Better Project in Brasile

Il team gareggiato nell’area Design. Questa è stata la prima volta per Stellantis ad essere stata rappresentata da Peter Fassbender, responsabile design di Stellantis Sud America. Quest’ultimo ha dichiarato che il premio riconosce la loro arte e ciò che è possibile effettivamente fare per un mondo migliore attraverso le azioni di ognuno.

Questo riconoscimento è il risultato della dedizione e del lavoro di ogni professionista del team di collaborazione con i membri di Cooperárvore. Time To Take Care simboleggia la speranza, la cura di se stessi, l’amore, l’affetto e l’accettazione.

Il concorso Design for a Better World copre cinque aree di attività: design, comunicazione, architettura e costruzioni e città e Major kids. Organizzato dal Centro Brasil Design, il premio è rivolto a persone, imprese, start-up e organizzazioni che cercano soluzioni per trasformare il mondo.

Il premio riconosce le soluzioni positive adottate nei confronti della società. L’organizzazione ha cercato iniziative con essenza nel design, innovazione e soluzioni con effetti reali sulla società. Sono stati considerati prodotti, progetti, servizi ed esperienze con questi obiettivi in mente.

Per Stellantis, inoltre, questo riconoscimento è molto importante, anche perché in Brasile sta crescendo parecchio e ciò viene dimostrato dai recenti lanci effettuati. Nelle ultime settimane, il gruppo ha introdotto nel mercato brasiliano i suoi primi quattro veicoli elettrici: Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy, Peugeot e-208 GT e nuova Fiat 500 Elettrica.

I primi due sono rivolti ai professionisti in quanto parliamo di veicoli commerciali leggeri mentre le ultime due sono adatte a chi cerca una vettura a zero emissioni da utilizzare in città e per brevi viaggi.