Ferrari 308 GT: svelata la più “arrugginita al mondo”

Cosa non si fa pur di accaparrarsi una Ferrari? La quintessenza del piacere di guida, simbolo del Made in Italy allo stato puro dell’arte su quattro ruote, fa sognare milioni di appassionati, alcuni dei quali rasentano il fanatico. Talvolta, converrebbe, però, seguire la ragione anziché lasciarsi trasportare dalle emozioni, figlie di un momento passeggero. Questa Ferrari 308 GT4 lo esemplifica al meglio. Il profilo YouTube Number 27 ha tentato di carpire i più ‘oscuri’ segreti della ribattezzata “Ferrari più arrugginita al mondo”.

Ferrari 308 GT4 in condizioni misere

Sebbene poco carino, il ‘titolo’ affibbiatole è supportato da ottime ragioni. L’esemplare filmato è, infatti, ridotto in condizioni talmente misere da apparire pressoché irriconoscibile. La carrozzeria è stata quasi interamente corrosa dalla ruggine, mentre certi componenti si sono rimossi per essere impiegati come pezzi di ricambio. Ad esempio, il propulsore V8 della Ferrari da 255 cavalli di potenza massima lo si è ricostruito e montato su un’altra vettura.

L’inesorabile avanzare del tempo, unita a una totale trascuratezza, hanno provocato danni evidenti nelle portiere, dove hanno finito per crearsi degli enormi buchi. A loro volta, telaio e sospensioni paiono irrecuperabili, diversamente dagli interni, piuttosto accettabili. Sì, i rivestimenti sono logori, la muffa presente, ciononostante i sedili posteriori rimangono decorosi, idem la strumentazione a bordo.

Si ‘salvano’ giusto gli interni

Quindi, sorge un spontaneo interrogativo: come ha fatto una Ferrari a ridursi in un simile stato? Il videomaker ha cercato di ricostruirne la storia. Comprata nel 1979, l’esemplare ha marciato per circa 70 mila km, prima di essere tristemente abbandonata in un fienile aperto a inizio anni Novanta.

L’umidità e l’esposizione ai fenomeni atmosferici hanno accelerato il processo di invecchiamento e ormai non c’è sostanzialmente più nulla da fare per riportarla agli antichi fasti, salvo spendere un’intera fortuna. Eppure, la Ferrari 308 GT4 è offerta su eBay in Gren Bretagna a un prezzo di circa 17 mila euro, casomai qualcuno la desiderasse. Di seguito puoi assistere al video caricato in rete.