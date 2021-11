Stellantis: dal 7 febbraio in funzione la nuova linea a Sochaux

Il 7 febbraio 2022 sarà una data molto importante per il gruppo Stellantis. Infatti quel giorno entrerà in funziona la nuova linea dello stabilimento di Sochaux di cui vi abbiamo già parlato in passato. Nello stabilimento Stellantis di Sochaux, la nuovissima officina di montaggio ha iniziato a funzionare timidamente la scorsa settimana. Infatti la cosiddetta auto “tartaruga” è stata prodotta. Per auto “tartaruga” si intende il primissimo veicolo destinato ad operare le regolazioni della nuova linea di produzione.

Stellantis: la nuova linea “Sochaux 2022” entrerà in funzione il 7 febbraio

La direzione dello stabilimento del gruppo Stellantis ha spiegato che a partire da quella data la nuova linea di produzione sarà pienamente operativa. La nuova linea che è stata ribattezza “Sochaux 2022” rappresenta una novità importante per il sito produttivo del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e FCA.

Essa infatti stata pensata e progettata per diventare l’unica linea di montaggio per i modelli che vengono prodotti a Sochaux. Ci riferiamo naturalmente a Peugeot 3008 e 5008 che come sappiamo vengono prodotti in questa fabbrica anche se su due linee diverse.

Il nuovo sistema, che verrà introdotto a partire dal prossimo 7 febbraio e che è stato già inaugurato con la prima auto nei giorni scorsi, dovrebbe velocizzare le attività di produzione e garantire una maggiore efficienza alla fabbrica che vuole così incrementare la sua capacità produttiva una volta che la crisi dei semiconduttori sarà definitivamente passata alla storia.

Stellantis punta forte su questa fabbrica destinata ad accogliere anche in futuro importanti modelli del gruppo oltre ai due famosi SUV della casa automobilistica del Leone che garantiscono un buon numero di immatricolazioni e impegnano i dipendenti dello stabilimento francese del gruppo automobilistico.

