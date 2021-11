Stellantis continua a vendere i suoi terreni a Rennes

A Rennes sorge un famoso stabilimento del gruppo Stellantis che prima apparteneva a PSA. A proposito di questa fabbrica, bisogna segnalare che da qualche tempo a questa parte il gruppo automobilistico sta vendendo ettari di terreno al comune di Rennes. Già negli scorsi mesi si era parlato di queste cessioni. L’ultima sarebbe avvenuta nei giorni scorsi così come indicato dal Sindaco della città francese Nathalie Appéré che avrebbe acquistato il terreno in quanto intende così creare un “centro industriale di eccellenza” dedicato alla “mobilità sostenibile a basse emissioni di carbonio e all’edilizia sostenibile”.

Stellantis vende un terreno della sua fabbrica di Rennes: ecco il motivo

Le cessioni di Stellantis comunque non devono preoccupare. Il fatto che il gruppo automobilistico venda ettari del suo terreno non significa che vuole smobilitare ma deriva dai nuovi piani per la sua fabbrica di Rennes. Infatti l’azienda guidata da Carlos Tavares investirà 152 milioni di euro nel suo stabilimento di Rennes La Janais per l’imminente assemblaggio di un primo veicolo elettrico Citroën.

Questa fabbrica convertendosi alla produzione di modelli elettrici avrà bisogno di molto meno spazio sul terreno rispetto al passato. Ricordiamo che attualmente il sito ha più di 240 ettari di terreno a dispozione. Dunque non si possono escludere ulteriori cessioni di terreno da parte del gruppo automobilistico viste quelle che sono le nuove necessità della società nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA.

L’ultimo acquisto della città metropolitana di Rennes è un terreno di 2,6 ettari al prezzo di 6 milioni di euro. Esso dovrebbe consentire la realizzazione di un edificio al centro di questo futuro polo di cui parla il sindaco. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito della situazione del gruppo Stellantis a Rennes.

