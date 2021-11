Stellantis al 2021 LA Auto Show

Stellantis sarà una delle protagoniste al Los Angeles Auto Show 2021 che si terrà da domani 19 novembre e sino al 28 novembre. Il gruppo automobilistico di Carlos Tavares non solo ha annunciato la sua presenza alla kermesse dove le sue auto saranno la grande attrazione ma ha deciso di dare una mano anche a tutti coloro i quali non possono essere fisicamente presenti all’evento.

Stellantis presente al Los Angeles Auto Show 2021 offre anche un tour virtuale

In pratica Stellantis ha costruito un mondo virtuale in modo che i partecipanti possano vedere una varietà di opzioni relative ai veicoli e conoscere l’impegno dell’azienda per l’innovazione, direttamente dalla punta delle dita. In pratica si tratterà di un modo molto tecnologico di mostrare quelle che sono le ultime novità e le ultime tecnologie della gamma dei suoi marchi presenti alla kermesse.

Gli utenti possono optare per una visita guidata ospitata da un ambasciatore del marchio virtuale che cura le informazioni in base alle preferenze dell’utente. Il tour offre agli utenti una comprensione più profonda dei prodotti e delle tecnologie Stellantis attraverso un’esperienza 3D, che include 12 veicoli.

L’ambiente 3D controllato dall’utente consente la visualizzazione da varie angolazioni sui veicoli, come il nuovo Grand Wagoneer e Alfa Romeo Giulia 2022 insieme alla popolare Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in. Inoltre, lo spettatore può selezionare uno qualsiasi dei veicoli per approfondire la tecnologia e le applicazioni del prodotto. Una navigazione globale di facile utilizzo contiene collegamenti rapidi ad aree specifiche.

Insomma sicuramente una novità interessante per il gruppo automobilistico che vuole assolutamente essere in prima fila nelle evoluzioni tecnologiche del settore come dimostrano questi accorgimenti che rendono la vita dei propri clienti sempre più facile. Vedremo se queste novità saranno apprezzate dai visitatori della kermesse.

