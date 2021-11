Stellantis: Tavares incontra Macron il 29 novembre

Importante appuntamento il prossimo 29 novembre per il numero uno del gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Secondo quanto riporta la stampa transalpina il Presidente francese Macron il prossimo 29 novembre incontrerà alcuni dei responsabili delle principali aziende automobilistiche francesi tra cui il CEO Carlos Tavares. All’incontro sarà presente tra gli altri anche il Presidente di Renault Jean-Dominique Senard.

L’appuntamento è importante in quanto il numero uno francese affronterà in particolare il tema degli aiuti al settore automobilistico, funestato da gravi problemi economici causati dalla pandemia di coronavirus ma anche da problemi concernenti la produzione a causa della mancanza di microchip che sta rendendo davvero difficile costruire nuove auto con cali della produzione notevoli rispetto agli anni precedenti che stanno facendo male alle casse delle case automobilistiche oltre a causare preoccupazioni per possibili tagli di posti di lavoro.

Secondo indiscrezioni provenienti sempre dalla Francia, Macron vorrà anche che i numeri uno di Stellantis e Renault gli diano buone notizie circa il mantenimento delle promesse effettuate in passato per quanto concerne la trasformazione energetica delle proprie aziende. Si dice anche che in quell’occasione Macron stanzierà per l’industria automobilistica francese aiuti immediati.

Questi aiuti già sarebbero dovuti arrivare lo scorso 26 ottobre ma alla fine Macron ha deciso di rinviare il tutto alla fine di novembre per prima poter incontrare i numeri uno di Stellantis e Renault. In particolare sarebbe stato proprio Carlos Tavares il motivo di questo rinvio. L’amministratore delegato del gruppo Stellantis, è sempre super impegnato e non avrebbe dunque trovato, il momento giusto per poter fissare questo incontro con il capo dello Stato Francese.

Vedremo dunque cosa trapelerà da questo incontro del prossimo 29 novembre e quali notizie arriveranno per il futuro del gruppo Stellantis in Francia, un paese su cui la casa automobilistica ha già detto di voler puntare fortemente nei prossimi anni.

