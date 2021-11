Ferrari Genuine: ora è possibile aggiungere accessori aftermarket

Ferrari ha annunciato nelle scorse ore un’importante novità dedicata a tutti i suoi appassionati clienti. È infatti online il nuovo configuratore Ferrari Genuine. Si tratta di una piattaforma interattiva che consente ai fortunati proprietari di una Ferrari di personalizzarla con accessori aftermarket ufficiali.

Il configuratore Genuine è uno strumento unico che rafforza ulteriormente il legame tra l’azienda di Maranello e i suoi clienti. Ferrari è infatti l’unica casa automobilistica ad aver sviluppato un configuratore 3D per gli accessori post-vendita.

Ferrari Genuine: è online il nuovo configuratore per personalizzare la propria supercar dopo l’acquisto

I clienti sono accompagnati alla scoperta degli optional Genuine. Possono consultare il catalogo interattivo, selezionare autonomamente gli accessori preferiti e valutare in tempo reale la personalizzazione del proprio veicolo.

Il configuratore Ferrari Genuine permette ai proprietari di utilizzare una rappresentazione 3D della propria supercar, una riproduzione realistica esattamente come da specifiche di produzione, e aggiungere personalizzazioni Ferrari Genuine, vedendole come verranno installate sulla propria auto.

Lo strumento può essere utilizzato solo dei possessori di vetture Ferrari attraverso l’app MyFerrari o dalla sezione MyGarage oppure direttamente sul sito www.ferrari.com, accedendo all’area riservata del cliente.

Alla fine si ottiene un file PDF riepilogativo da inviare alla concessionaria

Il configuratore dell’auto offre una panoramica a 360°, ruotabile e visionabile da tutte le angolazioni, con sei diverse angolazioni principali, più inquadrature dettagliate per valutare ogni minimo aspetto della finitura. Gli accessori disponibili sono quelli specifici dell’auto scelta, quella di proprietà del cliente.

La scelta è suddivisa in cinque macro categorie: esterno, interno, equipaggiamento funzionale, cura dell’auto e corsa. Ogni accessorio può essere visualizzato in 3D e comprende una descrizione dettagliata delle funzionalità. Il cliente, una volta selezionato e pianificato l’accessorio di interesse, può salvare la configurazione e scaricare e/o inviare un PDF riepilogativo al proprio rivenditore.

Questo crea un contatto diretto, per cui una volta ricevute tutte le modifiche, la concessionaria contatterà autonomamente il proprietario per valutare la nuova configurazione e applicarla alla vettura.

Ferrari Genuine è attualmente disponibile per le Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 812 Superfast, 812 GTS ed SF90 Stradale. La casa automobilistica modenese ha dichiarato che il nuovo configuratore sarà presto esteso a tutti gli altri modelli presenti in questo momento nella gamma.