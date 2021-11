Spoticar: veicoli ibridi ed elettrici usati in pronta consegna

Spoticar, brand europeo per il business del second hand di Stellantis, rappresenta una scelta sicura. Attraverso il sito Web oppure direttamente dai dealer specializzati, l’offerta di vetture usate proposta da Sporticar aderisce perfettamente alle esigenze dell’economia circolare per contribuire a uno stile di vita più sostenibile e alla riduzione degli sprechi.

Il valore dell’offerta non deriva solo dalla competitività dei prezzi, ma anche dal servizio di certificazione per ogni singolo veicolo, dalla professionalità e serietà che riguarda l’aspetto finanziario e dalla possibilità di acquisto successivo dal cliente, in perfetto stile circolare.

Spoticar: lo shop di auto usate propone anche modelli ibridi ed elettrici

Tra i veicoli disponibili presso Spoticar c’è uno specifico spazio destinato ai modelli LEV (veicoli a basse emissioni) grazie alla propulsione 100% elettrica oppure ibrida o ibrida plug-in. Un’offerta che anticipa il crescente interesse verso queste tipologie di veicoli, votati alla maggiore sostenibilità ambientale.

La loro natura elettrificata è portatrice anche di un rinnovato divertimento al volante grazie alla coppia del motore elettrico disponibile istantaneamente, con una fluidità di guida esaltata dall’assenza di cambi di marcia, caratterizzata dall’assenza di rumore e vibrazioni, per un comfort ulteriormente amplificato.

Con il numero delle colonnine di ricarica pubbliche quotidianamente in evoluzione, questi veicoli sono contraddistinti anche dalla facilità con cui hanno danno accesso a numerose ZTL a pagamento, come l’Area C di Milano.

L’economia di esercizio si concretizza anche sulle strisce blu dei parcheggi a pagamento dove le vetture elettrificate hanno spesso libero parcheggio. Senza contare l’annuale tassa di proprietà che può contare sull’esenzione a vita in Lombardia e Piemonte oppure su sostanziosi sconti in altre regioni.

A queste argomentazioni è possibile aggiungere che guidare un veicolo elettrico attesta uno status decisamente cool, di assoluta tendenza e in linea con la crescente consapevolezza che riguarda il cambiamento climatico.

È possibile contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti acquistando un’auto usata

L’acquisto di un veicolo di seconda mano aderisce ai principi sempre più attuali dell’economia circolare con cui si vuole mantenere il più a lungo possibile i valori dei prodotti, dei materiali e delle risorse per ridurre al minimo la produzione di rifiuti. Il consumo che implica ricondizionamento e riutilizzo di prodotti esistenti, con cui Spoticar contribuisce a ridurre la pressione sull’ambiente offrendo veicoli elettrici oppure ibridi.

La sua esaustiva garanzia e la formula “soddisfatto o rimborsato” con cui viene offerta la possibilità di sostituire l’usato acquistato entro 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, propongono una certificazione che non ha eguali.

Ogni veicolo elettrico o ibrido viene sottoposto a ben 85 controlli, che vengono spuntati singolarmente in fase di verifica, giustificando l’esclusiva garanzia Spoticar con cui è possibile raggiungere la copertura di 48 mesi. L’attuale offerta di modelli usati di Spoticar raggiunge i 3000 veicoli.