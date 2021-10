SPOTICAR: Stellantis ora punta anche sull’usato

Stellantis punta al mercato dell’usato con SPOTICAR ovvero il suo brand europeo che si occupa di vetture usate all’interno di un comparto in forte evoluzione soprattutto nell’ultimo periodo. Con SPOTICAR, Stellantis riesce ad offrire una nuova esperienza per quei clienti che pensano all’acquisto di una vettura usata sfruttando la visita in concessionaria o un approccio da formalizzarsi tramite l’online.

SPOTICAR era stato già lanciato in Italia un paio di anni fa da PSA attraverso la rete di concessionari e agenti dei marchi Peugeot, Citroen e Opel. Stellantis fa quindi capolino all’interno di un comparto in netta crescita che ha sorpreso anche il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA. Ne deriva quindi un sito web dedicato a SPOTICAR e una rete di concessionari specializzati nell’usato che fornisce una motivazione rinnovata a chi vuole possedere una vettura, ma per vari motivi non ha intenzione di acquistarne una nuova.

Ogni veicolo usato venduto da SPOTICAR è oggetto di garanzie e controlli specifici

Se l’usato è spesso abbinato al peso di molteplici incognite legate alla precedente proprietà del veicolo, oltre alle attività manutentive effettuate e la cura dedicata a questo, in SPOTICAR emerge una certa dose di professionalità che i concessionari dedicati applicano ad ogni vettura.

Secondo quanto dichiarato da Stellantis, “per quanto riguarda la vendita, sono messi in campo gli stessi processi che si applicano per una vettura nuova, con venditori dedicati e dalla specifica formazione”. Gli standard con i quali vengono condotti tutti i necessari controlli appaiono molto severi e la garanzia SPOTICAR prevede una copertura completa sui veicoli con un’anzianità sulle spalle fino a 10 anni.

Spoticar

SPOTICAR certifica sempre il chilometraggio di ogni vettura, solamente dopo aver sottoposto il veicolo ad almeno 100 punti di controllo in merito a componenti meccanici, sicurezza, standard di emissioni e carrozzeria. “Ogni veicolo SPOTICAR può beneficiare di un occhio di riguardo per 12 mesi e nei primi 15.000 chilometri dall’acquisto, senza ulteriori costi di manutenzione. La garanzia include anche il soccorso stradale, con veicolo sostitutivo gratuito in caso di panne, rientro a casa ed eventuale soggiorno in albergo”, si legge ancora nella nota. Inoltre grazie alla specifica formula “soddisfatto o rimborsato”, SPOTICAR permette di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata entro 10 giorni lavorativi trascorsi dal momento della consegna. Chiaramente dopo opportune verifiche delle condizioni della vettura che dovrà essere sostituita.

Mediante il sito web di SPOTICAR si può avviare la ricerca di un nuovo veicolo usato con possibilità di scelta anche in merito ai veicoli commerciali. Tutti i veicoli si possono acquistare anche a rate con diverse forme di finanziamento a cominciare dal tasso zero fino a prodotti con mini rate o con rate posticipate a 90 giorni.

