Stellantis: un’esplosione funesta lo stabilimento di Windsor

La polizia è andata nello stabilimento di assemblaggio Stellantis di Windsor a causa della segnalazione di un’esplosione, ha detto il dipartimento in un tweet. Il tweet diceva anche che l’unità esplosivi sarebbe stata sulla scena per aiutare a determinare la causa.

La polizia ha detto che non sono stati segnalati feriti e chiede al pubblico di stare lontano dalla zona. Secondo il registro online della polizia, alle 17:57 di ieri è stato provocato un incendio al blocco 2100 del Chrysler Center. In una dichiarazione via e-mail, Stellantis ha affermato di essere a conoscenza di “un incidente” nella sezione vuota dello stabilimento di assemblaggio di Windsor.

Da Stellantis hanno detto che stavano indagando su quanto accaduto in collaborazione con la polizia locale. Inoltre avevano anche dichiarato di aver deciso di evacuare lo stabilimento per sicurezza. Il portavoce del gruppo automobilistico infatti ha detto che sicurezza e salute dei propri dipendenti era la priorità per loro.

Nelle ore successive tuttavia Unifor Local 444 ha riferito che tutto è tornato alla normalità presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor dopo le segnalazioni di un’esplosione giovedì pomeriggio. La polizia ha assistito alla scena nel blocco 2100 del Chrysler Centre e diversi lavoratori hanno detto che l’impianto è stato evacuato intorno alle 17:30

Sul posto è intervenuta anche l’unità di smaltimento degli esplosivi del servizio di polizia di Windsor per aiutare a determinare una possibile causa. La polizia dice che non ci sono stati feriti e ha chiesto al pubblico di evitare la zona. In una dichiarazione Stellantis ha affermato che la società era a conoscenza di un incidente in una sezione vuota dello stabilimento. Unifor ha pubblicato un aggiornamento la scorsa notte che l’impianto è stato autorizzato a tornare al lavoro e tutti i turni di venerdì dovrebbero essere riportati in orari normali.

