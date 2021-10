Stellantis: lo stabilimento di Vesoul riceve rinforzi italiani

Lo stabilimento Stellantis di Vesoul in Frania, invece di assumere lavoratori interinali, si avvarrà di lavoratori italiani del gruppo, giunti come rinforzi, soprattutto da Napoli. Saranno quasi 200 a lavorare in cantiere. Se si parla spesso degli stabilimenti che producono la 308 e la 3008, i protagonisti del catalogo PSA in Francia, la rete industriale di Stellantis in Francia è costituita anche da uno stabilimento molto importante vicino a Vesoul, centro nevralgico per i pezzi di ricambio del ruppo per il mondo intero. E anche se il sito ha interrotto alcune attività come parti per il mercato iraniano, resta il fatto che Stellantis Vesoul rimane una posizione strategica per il sito.

Ma dopo la fusione con Fca, l’acquisizione di Opel e gli annunci di grandi progetti per il futuro, in Stellantis tutto è stato stravolto. Carlos Tavares, ancora concentrato sull’efficienza, l’ottimizzazione dei costi e le prestazioni industriali, potrebbe indirettamente ripulire la Germania da Opel, che ne prenderebbe l’indipendenza legale.

E anche a Vesoul sono attualmente in corso nuovi scambi interni di dipendenti. I nostri colleghi dalla Francia annunciano che a Vesoul sono arrivati ​​come rinforzi dipendenti italiani della Fiat Napoli. 80 operatori, inizialmente, a cui si aggiungeranno un centinaio di altri dipendenti transalpini che si sono offerti volontari per venire a lavorare a Vesoul.

Per Stellantis è soprattutto un modo per non assumere lavoratori interinali e per favorire la mobilità interna, mentre il gruppo ha appena confermato la creazione di un enorme centro a Poissy, che riunirà nel lungo periodo circa 8.000 persone e diventerà il “cervello” di Stellantis “in molte aree. Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno dal gruppo automobilistico di Carlos Tavares che ultimamente sta facendo molto parlare di se in Francia per vari motivi.

