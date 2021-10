Nuova Citroën C4 L: ecco come la immaginano in rete [Render]

Citroën ha intenzione di lanciare presto in Europa la nuova Citroën C4 L. Inizialmente, si pensava che il marchio francese non avrebbe più osato annunciare una vettura con posteriore sporgente. Questo modello avrà il compito di prendere il posto della Elysée e, quanto pare, anche della C4 Lounge in America Latina e dell’attuale C4 L in Cina.

Con il potenziale di raggiungere mercati come l’Iran e l’Asia Centrale, la nuova C4 L è stata già anticipata in alcuni interessanti progetti digitali provenienti proprio dal Vecchio Continente. Trattandosi di un progetto basato sull’attuale C4 europea, che è un crossover, la berlina potrebbe essere avere un aspetto dirompente.

Nuova Citroën C4 L render

Nuova Citroën C4 L: emergono in rete le prime ipotesi sulla prossima generazione della berlina

Uno di questi progetti proviene dal sito Web Auto-Moto e ci mostra nello specifico la versione completamente elettrica della nuova berlina francese che potrebbe debuttare sotto la denominazione Citroën e-C4 L.

Molto probabilmente, questo nuovo veicolo di Stellantis andrà a scontrarsi direttamente con la Mobilize Limo di Renault, una berlina a zero emissioni di origine cinese. Con un posteriore allungato, la e-C4 L nasconderebbe sotto il cofano un motore elettrico capace di sviluppare una potenza di 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima. Parliamo dello stesso propulsore utilizzato su praticamente tutti i veicoli elettrici ex PSA, fra cui la Citroën e-C4.

Con una batteria da 50 kWh, la nuova Citroën e-C4 L proporrebbe all’incirca 320 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, la vettura verrebbe costruita all’interno dello stabilimento di El Palomar. La Citroën C4 L standard si affiderebbe al motore Fiat GSE Turbo da 1.3 litri.

In un altro recente progetto che riguarda sempre la C4 L, viene immaginata con un ampio finestrino sui montanti C, appoggiato sul cofano del bagagliaio. Conosciuta internamente con il nome in codice Progetto C43, la vettura dovrebbe avere un posteriore con nuovi fari e un look che ricorda vagamente la Xsara.

Costruita sulla piattaforma modulare CMP, la nuova generazione della Citroën C4 L dovrebbe avere una lunghezza compresa tra 4,50 e 4,60 metri, pur mantenendo l’attuale passo di 2,67 metri della nuova C4 e utilizzando la sua gamma di powertrain.