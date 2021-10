Stellantis Italy House sarà inaugurata a Torino il 3 novembre

La mobilità è chiamata a una transizione energetica che prevede la decarbonizzazione per entrare in una nuova era di sostenibilità per il contrasto dei cambiamenti climatici che sono al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, della stampa e dei governi, anche in Italia.

In questo contesto, la missione di Stellantis, sia a livello globale che in Italia, è quella di essere leader della mobilità sostenibile con un approccio a 360° dalla produzione alla commercializzazione di prodotti a basso impatto ambientale per tutta la gamma dei suoi iconici brand automobilistici e supportati da diversi servizi connessi legati alla mobilità.

Stellantis Italy House: il gruppo vuole sottolineare il legame che c’è con Torino

Una strategia globale già delineata recentemente dal CEO Carlos Tavares e sostenuta grazie a un investimento di 30 miliardi di euro in elettrificazione e software entro il 2025, avendo come obiettivo entro il 2030 il 70% delle vendite elettrificate in Europa. In questa strategia, l’Italia gioca per Stellantis un ruolo da protagonista grazie a un patrimonio unico nel panorama automobilistico, costituito da marchi con una forte identità.

Per rimarcare questa distinzione, il prossimo 3 novembre sarà inaugurata a Torino, in via Plava, sempre nel comprensorio di Mirafiori, la Stellantis Italy House che avrà tra i suoi obiettivi anche quello di ribadire il legame dell’azienda con Torino e con un territorio che racchiude uno dei patrimoni automotive più importanti al mondo.

Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italia, ha detto: “La nuova ‘Stellantis Italy House’ rappresenta un passo importante verso un nuovo modo di lavorare, di interagire e di utilizzare spazi e tempo. La Stellantis Italy House è uno dei simboli della ‘New Era of Agility’, il progetto del Gruppo che rinnova il modo di operare secondo un modello basato sul lavoro agile, sulla flessibilità, la creatività, la condivisione sociale. Cambiano le modalità di presenza per favorire il remote working che rappresenterà il 70% del totale e cambiano anche gli uffici che sono stati ridisegnati nel rispetto delle normative vigenti, ma anche e soprattutto per garantire il benessere chi li utilizza. Dunque, Stellantis sta mettendo a punto nuovi strumenti per affrontare al meglio le sfide future di un mercato di cui intende mantenere e rafforzare la leadership, facendo leva anche sulle opportunità che ci verranno offerte dalla strategia di elettrificazione del Gruppo”.

Diversi impianti italiani del gruppo sono coinvolti nella transizione green

Una testimonianza concreta di questa visione arriva dai poli produttivi coinvolti nella transizione green. Il nuovo gruppo automobilistico italo-francese sta lavorando per trasformare lo stabilimento di Termoli nella terza gigafactory europea. A Melfi sono previsti invece le linee di produzione di quattro nuovi modelli completamente elettrici e la linea di assemblaggio per le batterie.

Ad Atessa, lo stabilimento Sevel confermerà la sua leadership nella produzione di veicoli commerciali, anche nella variante BEV e Torino diventerà un centro di eccellenza e competenza per la transizione energetica e l’elettrificazione attraverso il progetto Stellantis Turin Manufacturing District.

“In Italia siamo già da ora pronti a proporre auto e veicoli commerciali accessibili,6curi e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente e delle sue esigenze. Grazie a questa offerta Stellantis Italia è leader nel mercato dei veicoli elettrici ed elettrificati dove, nel progressivo di settembre abbiamo sfiorato la quota del 32%. In particolare Nuova 500 – appena nominata Auto Europa 2022 dalla UIGA – è la BEV più venduta del mercato italiano, mentre Jeep Renegade e Compass 4xe sono in cima alla classifica dei PHEV più venduti in Italia. Voglio ringraziare per queste performance la Rete di Concessionari in Italia, veri e propri esperti, capaci di consigliare e seguire i clienti in tutte le fasi di acquisto, scelta e servizio delle loro auto elettriche o elettrificate”, ha commentato Ficili.

Per rispondere all’incessante crescita del mercato dei veicoli a basse emissioni (LEV), che sul totale mercato è passato da 4,7% di gennaio 2021 al 13,3% di settembre 2021, la strategia di Stellantis è quella di proporre al cliente un’offerta altrettanto completa di servizi che rendono semplice e fluida la mobilità elettrica.

Un esempio concreto è LeasysGO!, Il servizio di car sharing che mette a disposizione degli abbonati una flotta di 1000 nuove Fiat 500 Elettrica a Torino, Milano e Roma.