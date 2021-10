Stellantis e TheF Charging annunciano una partnership

Stellantis, con il coordinamento della e-Mobility Business Unit) e TheF Charging hanno annunciato la firma di un accordo di partnership per creare una rete di ricarica pubblica europea accessibile a tutti i veicoli elettrici, con condizioni esclusive per i clienti Stellantis.

L’autonomia e la tariffazione pubblica sono fattori abilitanti fondamentali per la transizione verso una mobilità più sostenibile, attraverso l’adozione diffusa di BEV e PHEV, in linea con il pacchetto “Fit for 55” presentato dalla Commissione Europea il 14 luglio 2021. Gli obiettivi di il pacchetto include auto nuove al 100% a zero emissioni dal 2035 e l’installazione di punti di ricarica pubblici a intervalli regolari.

Con l’obiettivo di creare una vasta rete europea per promuovere la mobilità elettrica ed elettrificata, e con grande attenzione all’ottimizzazione della user experience, le due società hanno quindi individuato oltre 1.000 proprietari o gestori di location in tutta Europa.

Saranno realizzate strutture per soddisfare le principali esigenze di ricarica dei clienti: nei centri cittadini, presso le istituzioni pubbliche (es. ospedali e scuole), presso gli snodi di trasporto (aeroporti, stazioni ferroviarie, porti), presso le strutture ricreative (centri sportivi e benessere, hotel, ristoranti ), e presso i punti vendita al dettaglio, per un totale di oltre 15.000 sedi in Europa con 2 milioni di posti auto.

Queste località faranno parte della rete di ricarica, che sarà sviluppata e promossa congiuntamente da Stellantis e TheF Charging almeno fino al 2025. Il kick-off della rete è previsto nel 2021 con l’installazione delle prime stazioni di ricarica rapida in Italia, poi la rete si espanderà in tutta Europa.

Nell’ambito dell’accordo di cooperazione, Stellantis e TheF Charging perseguiranno anche l’obiettivo di creare una rete di ricarica che offra energia senza emissioni di carbonio , con l’ambizione di estendere questo approccio all’intera catena del valore.

La collaborazione con TheF Charging fa parte della più ampia strategia del gruppo Stellantis, annunciata in occasione dell’EV Day dell’8 luglio. La strategia mira a promuovere e semplificare la mobilità elettrica ovunque nel mondo, attraverso una gamma completa di soluzioni di ricarica per clienti privati, aziende e flotte per la gestione di veicoli elettrificati.

Nello specifico, l’accordo tra Stellantis e TheF Charging è finalizzato a completare il progetto Atlante. Atlante nasce dalla partnership tra Stellantis e NHOA, intesa come impegno a creare la più grande rete di ricarica rapida del Sud Europa.

Ti potrebbe interessare: Stellantis non ha parlato con i sindacati per i tagli a Windsor