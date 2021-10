Stellantis: grosso investimento in Indiana

Il gruppo Stellantis, la quarta casa automobilistica al mondo per numero di immatricolazioni, ha dichiarato giovedì che investirà 229 milioni di dollari in tre stabilimenti in Indiana per accelerare lo sviluppo di veicoli elettrici. L’investimento, che manterrà 662 posti di lavoro, riorganizzerà tre stabilimenti di Kokomo in Indiana per produrre trasmissioni elettrificate a otto velocità. Lo ha confermato il gruppo automobilistico attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore.

Stellantis investirà 229 milioni di euro in Indiana

Un giro di vite globale sulle emissioni ha costretto le case automobilistiche ad accelerare lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni, anche per i loro modelli tradizionali a basso margine. Anche il gruppo automobilistico di Carlos Tavares dunque si è dovuta adeguare alla situazione promettendo enormi investimenti per il lancio di numerosi veicoli elettrici e per adeguare i suoi stabilimenti sparsi nel mondo. Stellantis, costituita all’inizio di quest’anno dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e la francese PSA, ha fatto l’annuncio durante un evento presso lo stabilimento di trasmissione di Kokomo a cui ha partecipato il governatore dell’Indiana Eric Holcomb.

All’inizio di quest’anno, il gruppo automobilistico guidato dall’amministratore delegato Carlos Tavares ha annunciato che avrebbe investito oltre 30 miliardi di euro fino al 2025 nell’elettrificazione della sua gamma di veicoli. E’ probabile dunque che a questo annuncio ne seguiranno molti altri nei prossimi mesi e anni da parte di Stellantis. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi dal gruppo automobilistico.

