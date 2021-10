Stellantis: in Germania temono la chiusura del sito Opel

Nei giorni scorsi abbiamo appreso della chiusura dello stabilimento Opel Eisenach del gruppo Stellantis che attualmente conta su 1.300 dipendenti, e del trasferimento della sua produzione nello stabilimento di Sochaux. La direzione del sito di Sochaux di Stellantis ha assicurato che la situazione è “temporanea”, il sindacalista tedesco (IGMetal) ed ex membro del consiglio di fabbrica Fritz Hofmann non ci crede, e per diversi motivi. Questo lunedì, in videoconferenza, ha confidato le sue preoccupazioni ai colleghi della CGT durante un punto stampa.

“Svuotano completamente la fabbrica, compresi gli oggetti più piccoli”, spiega il sindacalista tedesco. “Ci vorranno sei settimane per svuotare tutto.” Per lui è matematico, visti i tempi di trasferimento del materiale, impossibile immaginare un ritorno alla produzione come annunciato entro l’inizio dell’anno 2022. “Dicono che sia a causa della carenza di semiconduttori, ma mancano ovunque”, continua Fritz Hofmann, che non crede alle argomentazioni avanzate da Stellantis.

Un’altra preoccupazione, “Sentiamo parlare di chiudere l’impianto da 12 anni, stiamo iniziando ad abituarci”. Anche i dipendenti di una fabbrica che non è ufficialmente chiusa possono beneficiare della disoccupazione parziale, ricorda Fritz Hofmann, che teme quindi che le cattive notizie saranno annunciate più avanti. “La direzione tace. È ridicolo, ma tace”, risponde quando gli viene chiesto se la direzione del sito tedesco di Stellantis rassicura i sindacati su questo punto.

Una giornata di azione è prevista per il 29 ottobre. Fritz Hofmann spera di mobilitare le forze, in primis la popolazione dalla quale i sindacati stanno già raccogliendo firme di sostegno. In Francia può già contare sulla CGT del sito di Sochaux, che dovrebbe fare il viaggio a fine mese. “È importante che ci siano legami tra i lavoratori internazionali del gruppo Stellantis”, ha affermato Jérôme Boussard. “Domani potrebbe succedere a Sochaux. A che servono i profitti se si tratta di mettere senza lavoro i nostri compagni tedeschi? L’eccessiva redditività va contro l’occupazione dei lavoratori. “

Ora ci sono solo due stabilimenti Opel dedicati alla produzione automobilistica in Germania. Questo è simbolico: “È la prima fabbrica costruita dopo la riunificazione, è un simbolo politico”, ricorda Fritz Hofmann.

