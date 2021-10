Stellantis: otto diesel fra i dieci più venduti di settembre in Italia

I dati diffusi da UNRAE nelle scorse ore, relativi alle immatricolazioni del mese di settembre in Italia e in riferimento al parziale dei primi nove mesi dell’anno, certificano riscontri decisamente ottimi per i marchi del Gruppo Stellantis in riferimento all’alimentazione diesel. Il dato certifica infatti che i modelli Stellantis, alimentati a gasolio, venduti nel solo mese di settembre in Italia sono ben 8 su un rapporto di 10 unità. Un dato non indifferente sebbene oggi il diesel non goda di forti considerazioni nell’ambiente e nell’utenza che pare sempre più rivolta verso motorizzazioni ibride in sostituzione proprio di quelle a gasolio.

Otto modelli di casa Stellantis fra i primi dieci più venduti del mese

Nel complesso le diesel vendute nel solo mese di settembre sono 20.320 per una quota di mercato mensile di poco superiore al 19% ma in deciso calo rispetto al settembre del 2020 quando le diesel immatricolate erano ben 51.114 per una quota di mercato del 32,4%.

Al secondo posto c’è la Jeep Renegade

In questo scenario, al primo posto troviamo la Jeep Compass che immatricola 1.292 unità (contro le 2.288 del settembre 2020) seguita dalla Jeep Renegade con 1.225 unità contro le 2.362 del settembre dello scorso anno. Il podio viene chiuso dalla Fiat 500X che immatricola 821 unità contro le 1.544 unità vendute a settembre 2020. Sorride quindi il podio ai modelli di casa Stellantis che al quinto posto piazza anche l’Alfa Romeo Stelvio con 707 unità vendute in calo anche in questo caso rispetto alle 1.160 unità vendute a settembre 2020.

All’Alfa Romeo Stelvio segue la Fiat 500L con 685 unità immatricolate, di poco inferiori alle 852 vetture vendute a settembre dello scorso anno. Seguono la Peugeot 3008 al settimo posto con 662 immatricolazioni (contro le 1.575 dello scorso anno), quindi Fiat Tipo all’ottavo posto con 620 immatricolazioni contro le 816 dello scorso anno e Peugeot 2008 in nona piazza con 618 immatricolazioni, in calo rispetto alle 1.190 del settembre 2020. Nel complesso Stellantis ha introdotto nella Top Ten di settembre 2021, in Italia, 6.630 vetture contro le 11.590 unità vendute dai medesimi modelli nel settembre 2020.

Ottimo anche il parziale annuo

Guardando infine al parziale annuo (gennaio / settembre 2021) la Fiat 500X sale al primo posto con 16.388 vetture vendute in rialzo rispetto alle 12.259 del medesimo periodo del 2020. Alle sue spalle troviamo ancora un podio completato da modelli Stellantis: al secondo posto c’è la Jeep Renegade con 13.776 unità immatricolate (in leggero rialzo rispetto alle 13.448 unità dello stesso periodo dello scorso anno), seguita da Peugeot 3008 con 12.879 unità vendute contro le 9.810 del 2020. Alle loro spalle, il quarto posto è della Jeep Compass con 11.741 unità in calo rispetto alle 14.595 del 2020 mentre il sesto appartiene alla Fiat Tipo con 9.202 unità contro le 8.132 dello scorso anno seguita da Peugeot 2008 che immatricola 9.123 vetture contro le 4.694 dello stesso periodo del 2020.

