FCA USA riporta le vendite del terzo trimestre 2021

FCA US LLC ha riportato che le vendite totali negli Stati Uniti per il trimestre sono state di 410.917 veicoli rispetto ai 507.351 dello stesso periodo del 2020. Le vendite al dettaglio sono state di 348.084 veicoli per il trimestre. La flotta ha rappresentato il 15% delle vendite totali di FCA.

“Mentre i vari problemi della catena di approvvigionamento che devono affrontare il nostro settore continuano a influenzare l’inventario disponibile, sappiamo che la domanda per i nostri veicoli è ancora lì”, ha affermato il capo delle vendite di FCA negli Stati Uniti Jeff Kommor. “Calendario da inizio anno, le vendite totali sono migliorate del 3% rispetto a questo periodo dell’anno scorso.”

Durante il trimestre, Jeep Gladiator ha registrato il suo miglior terzo trimestre di sempre, poiché le vendite totali sono aumentate del 2% anno su anno a 22.674 veicoli. Le vendite totali di Grand Cherokee sono aumentate del 45% anno su anno a 81.704 veicoli. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 47%, risultando nel suo secondo miglior terzo trimestre dal 1993.

La nuovissima Jeep Grand Cherokee 2022, inclusa una versione 4xe elettrificata, ha fatto il suo debutto all’inizio della settimana. Questa Jeep Grand Cherokee di quinta generazione si basa su un’eredità come il SUV più premiato di sempre, infrangendo le aspettative portando la Jeep Grand Cherokee 4×4 più tecnologicamente avanzata, lussuosa e capace di sempre.

Ram Promaster Van, il punto di riferimento senza compromessi per durata, efficienza, connettività e caratteristiche di sicurezza, ha registrato le migliori vendite al dettaglio del terzo trimestre di sempre con 20.168 veicoli. Il marchio Dodge continua a dimostrare le sue comprovate prestazioni, poiché la Dodge Durango ha registrato le sue migliori vendite al dettaglio dall’inizio dell’anno dal 2005.

Le vendite totali di Chrysler 300 sono aumentate del 27% a 14.631 veicoli rispetto allo scorso anno. Il marchio Alfa Romeo ha registrato un aumento del 14% delle vendite totali da inizio anno rispetto allo scorso anno, con le vendite del SUV Stelvio in aumento del 18% e della berlina Giulia dell’8%.

