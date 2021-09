Fiat: buone notizie dalla Polonia

Contrariamente a quanto previsto, lo stabilimento Fiat di Tychy (appartenente alla società Stellantis) non fermerà la produzione all’inizio di ottobre. Di recente abbiamo scritto del fatto che lo stabilimento Fiat sarà di nuovo costruito a Tychy. Ora si è scoperto che la sospensione della produzione automobilistica a causa del deficit di circuiti integrati non avverrà o sarà ritardata nel tempo. La fabbrica ha recentemente ricevuto buone notizie.

A Tychy, dove vengono prodotte la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon, la produzione avrebbe dovuto interrompersi il 1° ottobre. Questo secondo gli addetti ai lavori sarebbe avvenuto solo per una ragione: la carenza di semiconduttori. Tuttavia, c’è stata una svolta improvvisa e positiva per lo stabilimento di Tychy. Venerdì e sabato prossimi, l’impianto funzionerà regolarmente, ovvero saranno garantite le consegne di componenti sensibili. Anche le previsioni per le consegne di semiconduttori per i prossimi giorni, ovvero per la prossima settimana, sembrano ottimistiche, anche se richiederanno “conferme in corso”, secondo Rafał Grzanecki, portavoce di FCA Poland.

Problemi periodici con la disponibilità di semiconduttori hanno colpito per diversi mesi la fabbrica di Tychy appartenente alla società Stellantis. Sebbene le notizie siano momentaneamente migliori, nessuno può garantire che la crisi globale con la fornitura di chip elettronici finirà presto.

Vi ricordiamo che, nonostante i problemi con la produzione attuale, tutti i reparti di Tychy stanno lavorando per lanciare la produzione di nuovi modelli di auto a partire dal prossimo anno. Secondo informazioni precedenti, la produzione del piccolo SUV Jeep dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2022, e il piccolo crossover Fiat e la nuova Alfa Romeo nei mesi successivi, anche se Stellantis non rivela date specifiche.

