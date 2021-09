Stellantis: novità importante in Francia

Per rafforzare la propria leadership sul mercato francese, il gruppo Stellantis sta aprendo un nuovo centro volto a orientare le proprie vendite di Veicoli Commerciali ai settori più richiesti. L’ambizione del gruppo è rafforzare la propria leadership nel mercato dei veicoli commerciali in Francia, accelerando le proprie prestazioni nel segmento dei veicoli commerciali leggeri convertiti, che rappresenta circa 55.000 veicoli, su un mercato totale in Francia stimato in 415.000 veicoli.

La vendita di veicoli commerciali trasformati richiede competenze, tanto più che il 75% di questo mercato è costituito da edilizia, lavori, spazi verdi (42% delle vendite con cassoni e vassoi), professioni legate alle consegne, corrieri, traslochi (20% delle vendite, prevalentemente grossi volumi) e infine la ristorazione, fioristi, trasporto di prodotti farmaceutici (13% delle vendite con isoterme e frigoriferi).

Sulla base di questa osservazione, Stellantis ha progettato lo Stellantis Professional Center, un centro di competenza la cui vocazione è quella di supportare i distributori dei suoi marchi, consigliandoli sul prodotto LCV trasformato più adatto alla domanda dei clienti. Si tratta di formare la propria forza vendita – sia digitale che in presenza – e di fornire loro tutte le risposte, sia tecniche, di prodotto, normative e commerciali, per avvicinarsi a questo mercato.

Il sito, che offre anche un’esposizione permanente di 40 veicoli, si occuperà dei rapporti con gli allestitori, veri partner di questa nuova strategia, in particolare con lo sviluppo della gamma di allestimenti.

Posto sotto la responsabilità di Fayçal Hemia, Direttore Veicoli Commerciali di Stellantis France, e gestito in partnership con Stellantis Owned Retail, questo nuovo centro, situato 77 rue du 11 Novembre a Nanterre (92), è stato inaugurato il 28 settembre 2021 alla presenza di Guillaume Couzy, Direttore di Stellantis France, Anne Abboud, SVP Stellantis Retail Activities e Xavier Peugeot, SVP Stellantis Light Commercial Vehicle Business Unit.

