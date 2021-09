Stellantis protagonista al Texas Auto Show 2021

Stellantis parteciperà al Texas Auto Show alla State Fair of Texas 2021 questa settimana, a partire dal 24 settembre, con una varietà di display ed esperienze interattive con veicoli dei marchi Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep e Ram. “Siamo orgogliosi di condividere che questo è il nostro 85esimo anno di esposizione di veicoli alla State Fair del Texas. Stiamo portando un’impressionante gamma di camion, auto e SUV e i partecipanti alla fiera apprezzeranno appieno i nostri display e interattivi”, ha affermato Steve Yandura, Direttore del Southwest Business Center – Stellantis. “Siamo particolarmente lieti di presentare la Wagoneer 2022 e i nuovissimi SUV della famiglia Jeep, la Jeep Grand Cherokee L 2021 e la nuova Jeep Compass 2022”.

Ram farà il suo debutto con tre nuovi modelli e offrirà corse da brivido con Ram 1500 TRX alla State Fair del Texas. Ogni nuovo modello offrirà agli acquirenti di autocarri una selezione ancora più ampia di allestimenti e contenuti esterni e interni. L’esperienza di guida interattiva da brivido Ram TRX è l’ultima avventura e dimostra la potenza e le capacità del camion più veloce, veloce e potente prodotto in serie al mondo. Ram TRX dispone di 702 cavalli con il collaudato e affidabile motore HEMI V-8 sovralimentato ad alte prestazioni da 6,2 litri.

I visitatori della fiera potranno sperimentare in prima persona il predatore all’apice del mondo dei camion con autisti professionisti che guidano i partecipanti attraverso un corso interattivo. L’esposizione di Ram Truck alla State Fair del Texas presenta una gamma completa di camion Ram che include con orgoglio il Ram 1500 “Truck of Texas ” e “Luxury Pickup Truck of Texas”, nonché il Ram 2500/2500 Heavy Duty “Heavy Duty Pickup Truck of Texas”. In mostra anche il Ram TRX, l’ultimo di una serie di tre vincitori consecutivi del premio MotorTrend “Truck of the Year” (2019 Ram 1500, 2020 Ram Heavy Duty e 2021 Ram 1500 TRX).

Il marchio Jeep torna allo spettacolo con i nuovi membri della famiglia Jeep, tra cui la nuovissima Grand Cherokee L 2021 e la Jeep Wrangler 4xe. La Jeep Grand Cherokee si espande in una forma a tre file per la prima volta come Grand Cherokee L, aprendo nuovi orizzonti in termini di prestazioni, comfort e funzionalità eccezionali, pur continuando la sua eredità di SUV più premiato e celebrato di sempre, con la leggendaria capacità 4×4, migliorata su raffinatezza stradale, stile e artigianato premium dentro e fuori. La Jeep Grand Cherokee L all’avanguardia è dotata di oltre 110 funzioni avanzate di sicurezza e protezione, tra cui sistemi avanzati di assistenza alla guida, telecamere per la visione surround a 360 gradi e per la visione notturna, oltre a tecnologie di nuova generazione, tra cui digitale da 10 pollici schermi, Uconnect 5 con standard wireless Apple CarPlay e Android Auto.

L’esposizione di Fiat includerà la Fiat 124 Spider, offrendo la migliore esperienza di roadster italiana con emozione di guida, tecnologia e sicurezza combinate con un design iconico. La 124 Spider è disponibile in tre allestimenti: Classica, Lusso o, per gli amanti delle prestazioni, Abarth. Per Alfa Romeo presenti Giulia e Stelvio.

Stellantis

Ti potrebbe interessare: Stellantis: Torino fondamentale per la produzione del gruppo

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI