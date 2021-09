Free2Move è il leader della mobilità nel mondo

Per il suo quinto anno di esistenza, il marchio di mobilità del gruppo automobilistico Stellantis (PSA-FCA), Free2move, sta dando un nuovo sguardo alla sua attività. Con il suo marketplace, nel 2021 vanta più di 2 milioni di clienti individuali e professionali in 170 paesi in tutto il mondo.

“Free2Move riafferma il suo posizionamento unico e la sua leadership internazionale nel mercato della mobilità. Abbiamo tutti i talenti, una tecnologia all’avanguardia, un marchio forte e un modello economico sostenibile; permettendoci di continuare il nostro ritmo di implementazione e raggiungere i nostri obiettivi ” , avverte Brigitte Courtehoux, CEO di Free2Move, in un comunicato stampa. Lanciato a settembre 2016, il brand del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra PSA e FCA , si pone a 5 anni dalla sua creazione come uno dei principali hub di mobilità al mondo, contando su una gamma di servizi intorno al noleggio, rafforzata da ulteriori soluzioni tramite l’applicazione Free2Move.

Nel 2021 ha un totale di 2 milioni di utenti in 170 paesi. Si tratta inoltre di 600.000 contratti con clienti professionali , una flotta di 400.000 veicoli a noleggio, una flotta di 420.000 auto in leasing e 2.400 car sharing. “Le abitudini stanno cambiando e le esigenze di mobilità degli individui e delle imprese si fondono e si fondono. Pertanto, i conducenti ora consumano la mobilità. Supportiamo i nostri clienti nella loro libertà di movimento e facilitiamo i loro spostamenti grazie ad un’offerta di mobilità a 360°. Siamo orgogliosi di aver creato e portato sul mercato il nostro hub di mobilità che copre tutte le esigenze e tutti i casi d’uso che vanno da pochi minuti, giorni, mesi o anni. Oggi ci posizioniamo come leader internazionale della mobilità in tutte le sue forme”, aggiunge il manager.

Ricorda che questo marketplace Free2Move offre un pannello di 8 prodottia utenti privati ​​o aziendali, che vanno dal car sharing al noleggio a breve, medio o lungo termine, compresa la prenotazione di autisti VTC, soluzioni per parcheggi e stazioni di ricarica tramite la sua applicazione, supporto alla transizione energetica o gestione della flotta per i professionisti, o infrastrutture di ricarica, abbonamenti mensili, ecc. (Car-Sharing, Rent, CarOnDemand, Connect Fleet, PHEV Connect Lease, Charge My Car e All-E).

Ti potrebbe interessare: Stellantis: grossa trasformazione per Gliwice nel 2022

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI