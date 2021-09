Stellantis vuole ridurre la sua dipendenza dall’Europa

Nella seconda metà del 2022, Stellantis lancerà una nuova Citroën C3 destinata all’India e all’America Latina, primo passo di un’offensiva volta a rafforzare la presenza del marchio nei principali paesi emergenti e a ridurre la sua dipendenza dal mercato europeo. Questo nuovo versatile SUV di meno di quattro metri, che sfoggia lo stesso nome e lo stesso look elegante della city car europea ma varia molto nel design, segna il vero ritorno di Citroën in un promettente mercato indiano ma dove i produttori stranieri fanno regolarmente irruzione.

“La nuova C3 è il primo modello di una famiglia di tre veicoli orientati a livello internazionale, sviluppati e prodotti in India e Sud America, che saranno commercializzati in queste due regioni nei prossimi tre anni”, ha spiegato giovedì Vincent Cobée, direttore generale dello storico marchio francese dell’ex PSA, nel corso di una conferenza stampa.

Citroën non tornava in India dagli anni ’30. La casa francese di Stellantis conta su questo mercato, che diventerà il terzo al mondo entro il 2030 dopo Cina e Stati Uniti, per raggiungere entro la metà del decennio l’obiettivo del 30 per cento delle vendite fuori dall’Europa, contro il 15 per cento di vendite attuale.

India, America Latina, ma anche l’export in Africa e Sud-Est asiatico da questi “due campi base” dovrebbe partire l’internazionalizzazione del brand, con o senza la Cina dove Stellantis non ha ancora finalizzato la sua strategia per far crescere le vendite. Riconoscendo che il mercato indiano rimane delicato, Stellantis ha scelto un approccio cauto. Non parte da solo ma attraverso joint venture con il gruppo indiano CK Birla e con uno stabilimento di assemblaggio veicoli già esistente.

Prevede inoltre di vendere veicoli online sin dall’inizio e di sviluppare solo la propria rete di distribuzione fisica man mano che procede, utilizzando le sinergie offerte dalla fusione con FCA. “Stiamo discutendo con Jeep, che è già presente in India con una rete, per vedere fino a che punto possiamo fare tutto questo in un accordo che renderà le due reti più efficienti”, ha aggiunto Vincent Cobée.

