Stellantis taglia 900 posti di lavoro in Spagna

Lo stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna, oggi è stato costretto ad adottare una delle misure più drastiche dall’inizio della crisi del microchip iniziata quasi un anno fa. La direzione dello stabilimento ha informato questa mattina il consiglio di fabbrica della sospensione del quarto turno di lavoro, che svolge la sua attività nei fine settimana.

900 dipendenti lavorano questo turno, 800 dei quali con contratti a tempo determinato, i quali vedranno i loro contratti rescissi. Gli altri 100 verranno ricollocati negli altri turni ma, secondo fonti sindacali, questo trasferimento costringerà all’eliminazione di altri 100 posti temporanei dall’intera forza lavoro, che attualmente si attesta a 7.500 lavoratori.

Come ha spiegato Stellantis in una nota, “questa decisione è finalizzata a realizzare un’organizzazione dell’attività produttiva più adeguata alla situazione attuale, adeguando la produzione alla disponibilità dei componenti e consentendo il mantenimento di un orario di lavoro più regolare”. La direzione dell’impianto ha aggiunto che “nei prossimi giorni partirà un processo negoziale con la rappresentanza sociale per gestire le esigenze legate alla sospensione temporanea dell’attività in quel turno nonché la data specifica di sospensione”.

I fermi produttivi dello stabilimento Stellantis di Vigo si ripetono da mesi per problemi di approvvigionamento e, infatti, da quando la forza lavoro è rientrata dalle ferie estive, l’impianto 2 è fermo da 15 giorni (a cui si aggiungeranno quelli della prossima settimana), mentre il sistema 1, che monta la Peugeot 2008, Peugeot 301 e C-Elysee, ha sospeso la produzione per 4 giorni.

Nell’assemblaggio di questa linea, ora viene data la priorità alle C-Elysee perché sono meno tecnologicamente attrezzati e richiedono meno microchip. Le interruzioni di Stellantis colpiscono l’intero settore ausiliario. Alcuni fornitori lavorano esclusivamente per il gruppo.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: negli Stati Uniti archiviata Class Action contro il marchio Dodge

Stellantis: a Vigo in Spagna tagliati altri 900 posti di lavoro a causa della crisi della produzione causata dalla mancanza di microchip

Ti potrebbe interessare: Stellantis: licenziati oltre 1.000 lavoratori temporanei

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI