Stellantis Windsor: importante riconoscimento

L’Associazione degli ingegneri energetici ha riconosciuto lo stabilimento di assemblaggio di Stellantis Windsor per il progetto energetico dell’anno della regione del Canada 2021. L’impianto ha vinto questo premio per aver ridotto significativamente la quantità di energia utilizzata nel suo reparto di verniciatura. Il team di gestione dell’energia dello stabilimento di assemblaggio di Windsor, in particolare, ha portato a casa il premio per aver migliorato il processo di applicazione della vernice di finitura.

Il team ha giustamente chiamato questo progetto “Topcoat Observation Booth Downdraft Optimization”. Ciò ha portato a una riduzione dell’8%, o 20.250 gigajoule, del consumo di energia all’anno. La stessa quantità di elettricità viene utilizzata in 490 abitazioni nel corso di un anno.

Lo stabilimento di assemblaggio di Stellantis Windsor costruisce Chrysler Voyager, Grand Caravan, Pacifica e Pacifica Hybrid. Ogni 48 secondi, uno di questi minivan esce dalla linea. I lavoratori impiegano circa 27 ore per completare un veicolo e trascorrono fino a 10 ore a lavorare sul veicolo nel reparto verniciatura.

Dopo aver condotto uno studio in loco, il team di gestione dell’energia dell’impianto Stellantis Windsor ha scoperto che il reparto verniciatura aveva l’opportunità di ridurre il consumo energetico. Una valutazione dettagliata ha identificato il processo di finitura come una delle principali fonti di consumo energetico. Il team ha poi scoperto che l’ottimizzazione del flusso d’aria discendente delle cabine di verniciatura potrebbe far risparmiare energia.

Il reparto verniciatura ha tre cabine, ognuna delle quali dispone di 20 ventilatori di scarico per mantenere una temperatura di 62 gradi e 18 case d’aria per portare aria fresca. Nella “zona di osservazione” di ogni cabina, il team ha ridotto la portata di aria fresca per ottimizzare il flusso d’aria discendente. Ciò non ha avuto alcun effetto sulle prestazioni o sulla qualità dell’applicazione della vernice.

L’operatore del sistema elettrico indipendente dell’Ontario e la Enbridge Utilities stanno concedendo allo stabilimento di assemblaggio di Windsor uno sconto energetico incrementale per i suoi sforzi. L’Association of Energy Engineers riconosce inoltre Stellantis e il team di gestione dell’energia agli AEE Regional Awards del 19 ottobre.

