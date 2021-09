Stellantis crea un’app per istruire i clienti sul loro nuovo veicolo

Impegnata nell’innovazione e riconoscendo la necessità del mercato di informazioni per i consumatori intuitive e tecnologiche, il gruppo Stellantis ha recentemente sviluppato un’app basata su AR per aiutare i clienti a conoscere le nuove funzionalità del veicolo con semplicità e velocità e senza un ingombrante manuale cartaceo.

Progettata per Ram 1500 TRX, l’ app di realtà aumentata (AR) denominata Know & Go è stata lanciata nel febbraio 2021. Know & Go è stato sviluppato utilizzando il motore Vuforia di PTC , una soluzione altamente flessibile e robusta per la creazione di esperienze AR con marchio. Alimentata da Vuforia Engine, l’app Know & Go crea un’esperienza di scoperta intuitiva e coinvolgente per i proprietari di veicoli.

L’utente scarica semplicemente l’app gratuita sul proprio dispositivo mobile e punta il dispositivo su un’area generica all’interno o all’esterno del veicolo. Gli obiettivi del modello Vuforia Engine sfruttano l’intelligenza artificiale per riconoscere e agganciare il veicolo e visualizzare pulsanti interattivi associati a caratteristiche specifiche del veicolo, completamente nel contesto. Gli utenti possono avvicinarsi al veicolo da qualsiasi angolazione per iniziare l’esperienza di apprendimento interattivo.

Gli obiettivi del modello sono l’aspetto chiave dell’esperienza e vengono creati utilizzando i dati CAD 3D di un veicolo. Quando la fotocamera di un dispositivo mobile identifica il veicolo fisico associato al target del modello, l’esperienza viene attivata e il contenuto digitale può essere sovrapposto al veicolo reale tramite lo schermo del cliente. I target del modello sono stati progettati per prestazioni elevate sulle automobili e funzionano bene anche in una varietà di impostazioni diverse e su oggetti più grandi.

Una delle qualità più interessanti della tecnologia AR è che ha il potere di influenzare il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti e quindi spinge i consumatori a sentirsi più connessi a un marchio grazie a un’esperienza personalizzata. L’app Know & Go di Stellantis è abbastanza intelligente da informare l’utente solo delle caratteristiche del proprio veicolo, contribuendo a enfatizzare un’esperienza personalizzata per il singolo consumatore.

Può anche suggerire funzionalità che un guidatore potrebbe non aver utilizzato o scoperto e può cambiare positivamente il modo in cui le persone guidano o interagiscono con i loro veicoli. Infine, l’app Know & Go di Stellantis non solo fornisce un’esperienza utente divertente e unica, ma aiuta anche l’utente a imparare in un modo che soddisfa le proprie esigenze.

