Stellantis: realizza una delle più grandi centrali solari in Francia

Arrivano novità interessanti dalla Francia per Stellantis. Lo stabilimento del gruppo automobilistico che sorge a Sochaux è in procinto di dotarsi di uno dei più potenti impianti di schermatura solare in Francia, che entrerà in servizio nel 2022. Lo hanno annunciato giovedì la casa automobilistica ed Engie Green. l progetto prevede l’installazione di quasi 64.000 moduli fotovoltaici nel parcheggio delle spedizioni dello stabilimento di Sochalian, che può ospitare fino a 10.000 veicoli, su un’area di 22 ettari particolarmente soleggiata, affermano le stesse fonti. L’impianto svilupperà una potenza di 29 megawatt di picco (MWp), l’equivalente del consumo annuo di elettricità di 13.300 abitanti, ovvero il 30% dell’impianto Stellantis di Sochaux, aggiunge.

I pannelli fotovoltaici sono installati dalla società energetica Engie Green, che sosterrà l’investimento di 36 milioni di euro e funzionerà per 30 anni. L’energia elettrica prodotta sarà poi immessa nella rete Enedis a 20.000 volt. I lavori sono iniziati a settembre 2020 e la piena messa in servizio dell’impianto è prevista per ottobre 2022. Si tratta di uno dei più grandi progetti di impianti fotovoltaici con schermatura solare in corso in Francia, che impedirà l’emissione di 1000 tonnellate di CO2.

Si tratta di un progetto “emblematico” per le dimensioni della superficie disponibile per l’installazione delle tende che ospiteranno i veicoli, stimate nel corso di una conferenza stampa sul sito Christine Lafaix, direttrice di Engie Green, leader francese nell’attività eolica e fotovoltaica.

L’iniziativa rientra nel progetto di ammodernamento “Sochaux 2022” dello storico e centenario stabilimento PSA, divenuto Stellantis dopo la fusione del gruppo francese con Fiat Chrysler Automobiles. Per Stellantis, questa installazione permette di “valorizzare la nostra terra” , nota Didier Edelblutte, capo progetto all’interno del gruppo. Il produttore vuole realizzare “un sito carbon neutral” e “siamo completamente impegnati in questo approccio” di sviluppo sostenibile, sottolinea Frédéric Maliczak, direttore dei servizi tecnici presso lo stabilimento Stellantis di Sochaux.

Secondo Luc Vignal, responsabile degli edifici e delle tende all’ombra di Engie Green, questa installazione genererà anche 130.000 euro di reddito all’anno per le comunità locali grazie alla tassazione generata dall’esecuzione del progetto.

