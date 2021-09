Stellantis: grosse novità in Spagna e Portogallo

Il Dipartimento Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Stellantis Iberia (Spagna e Portogallo) ha riorganizzato la struttura della propria area commerciale.

Secondo José Antonio León Capitán, Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di Stellantis Iberia, “In Stellantis abbiamo creato un team di Comunicazione altamente professionale per soddisfare le esigenze di informazione dei giornalisti e dei media in un ambiente di massimo rigore e immediatezza. Il nostro nuovo team è composto da persone con una grande conoscenza ed esperienza nell’area della comunicazione e anche in un settore, quello automobilistico e della mobilità, che affronta sfide impegnative e importanti. La diversità del team è la chiave per sviluppare gli interessanti progetti in cui sono immersi il Gruppo e i Brand »

Eduardo Ajuria Fernández è stato nominato Direttore della Comunicazione per Peugeot e per la Business Unit Veicoli Commerciali Stellantis in Spagna. Ajuria ha una laurea in Scienze Politiche e Sociologia presso l’Università Complutense di Madrid e un MBA presso l’Instituto de Empresa. È stato legato al settore automobilistico per tutta la sua carriera professionale.

È entrato a far parte del marchio Peugeot nel 1992, dove ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nei dipartimenti Sviluppo e gestione della rete, Marketing della flotta e della rete e Qualità. Ha inoltre assunto la Direzione Sviluppo, Gestione, Formazione e Qualità della Rete di Groupe PSA e, successivamente, quella di B2B e Veicoli Usati Peugeot, Citroën e DS. Nel 2019 è stato nominato Direttore della Comunicazione per Peugeot in Spagna.

Paula Bartolomé Valencia è stata nominata Direttore della Comunicazione per Alfa Romeo e Citroën in Spagna. Bartolomé ha una laurea in Scienze economiche e aziendali presso l’Università di Deusto de San Sebastián e un MBA presso la IESE Business School di Barcellona, ​​​​oltre ad altri studi in General Management come PDG presso la IESE Business School di Madrid. Con oltre 20 anni di esperienza professionale nel settore automobilistico.

Ha iniziato la sua carriera in General Motors nel 1998, ricoprendo diverse posizioni di responsabilità nei marchi Opel, Saab, Cadillac e Chevrolet, assumendo, tra gli altri, la Direzione Marketing dei marchi Opel e Saab. Nel 2018 è entrato a far parte del Dipartimento Comunicazione di Groupe PSA, come responsabile dell’area Comunicazione Corporate e Interna per Spagna e Portogallo. Nel gennaio 2021 è stata nominata Direttore della Comunicazione per Citroën Spagna.

Ana Vellosillo de la Merced è stata nominata Direttore della Comunicazione per DS Automobiles e Fiat/Abarth in Spagna. Vellosillo è laureato in Pubblicità e Comunicazione nella Federazione automobilistica spagnola reale , direttore della comunicazione dell’Istituto per la sostenibilità delle risorse (ISR), capo della stampa e direttore della comunicazione del BMW Group Spagna e, dal 2017, direttore della comunicazione e delle relazioni istituzionali del gruppo FCA Spagna. Concha Caja Chocarro è stata nominata Direttore della Comunicazione Corporate e Interna di Stellantis in Spagna.

Ti potrebbe interessare: Stellantis trasferirà 49 dipendenti da un suo stabilimento

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI