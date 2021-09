Stellantis acquisisce il 20% di GAC Fick?

Il 7 settembre, alcuni media hanno riferito che “GAC Group avrebbe negoziato con Stellantis Group il trasferimento del 20% delle azioni di GAC Fick e che il processo è attualmente in corso”. La stampa cinese ha chiesto a GAC ​​Fick una conferma su questa notizia e l’altra parte ha affermato che l’informazione era imprecisa ed era un “falso rapporto”. Le trattative relative all’acquisizione del capitale sono infatti in corso, ma il rapporto specifico non è stato ancora determinato.

Secondo le informazioni sul sito ufficiale di GAC Fick, GAC Fiat Chrysler Automobile Co., Ltd. (GAC Fick) è stata costituita il 9 marzo 2010. Il rapporto di partecipazione è investito e costruito congiuntamente, con un investimento totale di circa 17 miliardi yuan. La società ha sede nella zona di sviluppo economico e tecnologico nazionale di Changsha nella provincia di Hunan. Attualmente dispone di due stabilimenti di veicoli a Changsha e Guangzhou, oltre a uno stabilimento di motori. La capacità complessiva di progettazione dei veicoli è di 328.000, la capacità di produzione di motori è di 488.000 e ci sono 4.000 dipendenti.

Lo stabilimento di Changsha produce principalmente Jeep Free Light, Grand Commander e Grand Commander PHEV. Lo stabilimento di Guangzhou produce principalmente Jeep Freeman e Guide. L’impianto motori produce motori turbo da 1.3 litri e 2.0 litri sviluppati da Fick Group. Nell’attuale situazione delle vendite del marchio Jeep, la capacità produttiva dei due stabilimenti non è stata completata e si sta preparando un piano di trasferimento centralizzato della capacità produttiva.

Secondo il gruppo GAC, lo stabilimento di Guangzhou di GAC Fick completerà il trasferimento delle principali apparecchiature della linea di produzione allo stabilimento di Changsha nel 2021 e altre attività saranno classificate e cedute. Nel marzo 2022 completerà la cancellazione della “GAC Fick Guangzhou Branch”.

Nel 2013, Fiat Chrysler e Guangzhou Automobile Group hanno firmato un accordo quadro per espandere la cooperazione nella produzione e vendita di autovetture in Cina, confermando la produzione nazionale del marchio Jeep. Nel 2015, GAC Fick ha completato la produzione nazionale del primo modello del marchio Jeep, Free Light.

Il 16 gennaio 2021 è stata completata l’operazione di fusione tra il gruppo PSA Peugeot Citroen e Fiat Chrysler Automobiles e le due parti hanno costituito insieme un nuovo gruppo automobilistico: Stellantis. Il gruppo combinato possiede 14 marchi automobilistici tra cui Jeep, Fiat, Maserati, Peugeot, Citroen e DS ed è il quarto gruppo automobilistico più grande al mondo, secondo solo a Volkswagen, Toyota e GM.

Nell’agosto 2020, Fick Group e GAC Group hanno investito 1 miliardo di yuan in GAC Fick. Nel luglio 2021, il gruppo Stellantis e il gruppo GAC inietteranno ancora una volta 3 miliardi di yuan in GAC Fick.

