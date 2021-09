Citroën C3 Aircross Feel in promo a 119 euro al mese con Simplydrive

Fino al 30 settembre 2021, Citroën propone un’offerta riservata ai clienti privati che riguarda la nuova Citroën C3 Aircross in versione Feel con motore PureTech. Tramite il finanziamento Simplydrive, è possibile acquistare il SUV al prezzo promozionale di 15.500 euro anziché 16.200 euro (prezzo di listino di 21.300 euro) con Iva e messa su strada incluse ma non IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo.

Il finanziamento prevede un anticipo di 3700 euro (che corrisponde al primo canone mensile), 35 rate mensili da 117,25 euro e una rata finale di 10.864,74 euro (valore futuro garantito per una percorrenza massima di 30.000 km).

Citroën C3 Aircross: scopriamo tutte le caratteristiche dell’offerta di finanziamento Simplydrive

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 30,38 euro, l’importo totale del credito è di 11.800 euro mentre quello dovuto è di 14.198,23 euro, di cui interessi 1891,85 euro. Inoltre, sono previsti TAN fisso al 5,49% e TAEG al 6,66%. Il canone mensile di Simplydrive comprende il servizio facoltativo IdealDrive con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km pagando mensilmente 22,24 euro.

L’offerta promozionale è valida in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di categoria M1, immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e con intestazione da almeno 12 mesi. In questo modo sarà possibile usufruire del contributo statale pari a 1500 euro sull’acquisto di un veicolo con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km di CO2. Da precisare inoltre che l’offerta non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida fino ad esaurimento stock.

Come detto a inizio articolo, la Citroën C3 Aircross Feel oggetto della promozione nasconde sotto il cofano il motore benzina PureTech a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare una potenza di 110 CV a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

A livello di prestazioni, il SUV della casa automobilistica francese impiega 10,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 183 km/h. Le emissioni di CO2 sono pari a 110 g/km mentre il consumo di carburante nel ciclo visto è di 4,8 litri/100 km.

Ecco cosa include di serie l’allestimento Feel

L’allestimento Feel propone di serie climatizzatore manuale, regolatore/limitatore di velocità, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, sistema di assistenza alla partenza in salita, alzacristalli direttrici anteriori e posteriori, barre al tetto Black, copricerchi 3D da 16”, fari a LED, fari fendinebbia, fari posteriori con effetto 3D, protezioni anteriori e posteriori, specchietti retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente con funzione riscaldamento, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto e vetri posteriori oscurati.

Non mancano poi due portabicchieri, presa da 12V anteriore e posteriore, volante in pelle con regolazione in altezza e profondità, sedile posteriore sdoppiabile 1/3 + 2/3, sedile conducente regolabile in altezza, ABS, chiusura centralizzata con telecomando, Coffee Break Alert, controllo elettronico della trazione e della stabilità, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, riconoscimento dei limiti di velocità, vari airbag e sistema di infotainment Citroën Connect Radio DAB con impianto audio a sei altoparlanti, Bluetooth, porta USB e Radio DAB.

