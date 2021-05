Stellantis: Oddo conferma i suoi consigli

Il gruppo Stellantis nelle scorse ore ha annunciato la sua nuova partnership con la taiwanese Foxconn che dovrebbe consentirle sia di realizzare le sue ambizioni nel software, ma anche di accelerarne lo sviluppo. “I due gruppi hanno quindi annunciato la creazione della JV Mobile Drive che sarà di proprietà 50/50 e specializzata in cockpit digitali e connettività”, sottolinea Oddo BHF.

Dopo l’accordo di Stellantis con Foxconn, Oddo BHF conferma i suoi consigli sul titolo

A seguito di questo annuncio, Oddo BHF conferma i suoi consigli di Surperformance e il suo obiettivo di prezzo di 18 E. “La presentazione della Joint Venture non ha lasciato dubbi sulla sua stessa natura: un produttore di apparecchiature di primo livello la cui ambizione è fornire anche altri produttori. Faurecia, la cui divisione Clarion Electronics sarà in parte in diretta concorrenza con questa JV. Continental la cui divisione VNI (Vehicle Networking and Information) dovrebbe anche essere in concorrenza con questa JV ‘indica l’ufficio analisi.

‘In generale, questo annuncio conferma la nostra preferenza per i cosiddetti produttori di apparecchiature tradizionali a scapito degli attori più tecnologici. Preferiamo sempre player come PO, Autoliv o Faurecia (ex Clarion) a Continental o Valeo ”aggiunge Oddo BHF.

A margine di questa notizia ricordiamo inoltre che nella giornata di ieri dopo che la Joint Venture tra Stellantis e Foxconn è stata confermata ufficialmente anche la banca d’affari Jefferies ha confermato il suo “Buy” per il titolo con un prezzo obiettivo di 21 euro. Infine anche JP Morgan continua a consigliare il titolo da acquistare in una nota di ricerca pubblicata da Jose Asumendi. L’obiettivo di prezzo rimane invariato a 20 EUR.

